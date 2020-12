Alle alarmklokker ringer for økonomien bag nyt hospital

- Der er ingen tvivl om, at vi kommer til at tilpasse projektet, så vi kommer så tæt som muligt på at overholde budgettet. Det siger formanden for regionsrådets politiske følgegruppe for Nyt Hospital Nordsjælland, Per Tærsbøl (K), efter et møde i den politiske følgegruppe, og efter at den seneste kvartalsrapporten for projektet får alle alarmklokker til at ringe omkring projektets økonomi.