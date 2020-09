Aldrig er der født så mange børn

Juli måned var den travleste måned nogensinde på fødegangen på Nordsjællands Hospital - Hillerød, der oplevede et lille babyboom.

Sommeren er normalt den travleste periode for fødegangen, men juli måned i år var historisk med i alt 407 fødsler. Det er godt 13 om dagen, hvis de fordelte sig pænt over måneden, hvilket de i følge vicechefjordemoder Susanne Nedergaard Mikkelsen absolut ikke gjorde, så der var for alvor tryk på nogle af dagene.