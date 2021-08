De 84 evakuerede afghanere, der torsdag ankom til Kastrup blev kørt i busser til indkvartering på Røde Kors Modtagecenter Sandholm. Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix

Afghanere starter i Allerød

Nordsjælland - 19. august 2021 kl. 17:01 Af Jesper Sabroe og Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen

- Vi tog imod en gruppe meget trætte mennesker, der i første omgange har brug for ro og noget at spise. Taknemmelighed over at de nu er ude af Afghanistan og får hjælp og træthed var de to dominerende følelser hos de afghanerne vi mødte i lufthavnen.

Det fortæller Røde Kors Asylchef Anne La Cour, der var med til modtagelsen i Københavns Lufthavn torsdag, hvor 84 evakuerede afghanske tolke, ambassadeansatte og deres familier i går ankom fra Kabul via Pakistan.

I lufthavnen blev de ankomne registreret og fik taget en covidtest. De blev mødt af Røde Kors folk, der forsøgte at gøre modtagelsen til en rar, tryg og rolig affære. Efter nogle timer i lufthavnen blev de evakuerede i mindre grupper kørt nordpå til Sandholm.

- Lige nu er en seng den vigtigste hjælp. De har også fået udleveret tøj, og hygiejnepakker og så skal de gennem en medicinsk screening, ligesom der vil være et tilbud om psykologhjælp til børnene. Senere vil så følge information om centeret og udlændingemyndighederne vil fortælle om rammerne for deres ophold. Røde Kors eftersøgningstjeneste vil også være på stedet, for der kan være mennesker; familie og venner, som de har mistet kontakten med i forløbet, siger Anne La Cour.

Allerød-borgmester Karsten Längerich (V) forventer ikke, at modtagelsen af de evakuerede afghanere kommer til at få den store betydning for kommunens borgere.

- Center Sandholm er jo drevet af Røde Kors, så den vej rundt har vi ikke en direkte opgave ved, at der ankommer nogle afghanere. Derudover kan man jo sige, at vi er vant til asylcenteret her i Allerød, og jeg forventer ikke, at det er en gruppe, der bliver nogle problemer med. Det er jo ambassade-ansatte og andre personer, der har hjulpet og arbejdet for Danmark. De kommer til landet for at komme i sikkerhed, og de kommer ikke til at lave ballade. Men vi kommer da til at se dem i bybilledet, siger han.