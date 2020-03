Når skraldet hober sig op genbrugsstationer er lukkede - eller man tror de er lukkede - så fristet nogle til at læsse affald af i vejkanten. Foto Carl Bruun

Affaldsgrise på spil

Nordsjælland - 24. marts 2020 kl. 04:00 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Søndag ringede en af landmand Carls Bruuns naboer. På en gåtur havde han set, at der var læsset to store dynger skrald - papkasser og frugtkasser - af på en lille markvej der støder til den stille Klostermarskvej nær Esrum. Jorden tilhører landmand Carl Bruun og de billeder, naboen sendte, viste, at det vist ikke var noget der var bare var blæst af bilen i farten.

- Det ligner affald fra en kiosk eller grønthandler. Der er to læs, så det er nok læsset af fra en stor trailer. Jeg har fået det fjernet, så det ikke blæser rundt i hele landskabet. Men det er de ærgerligt, at folk har den tilgang. Og så lige dagen efter at der cirkulerer mange opfordringer i medierne og de sociale medier, om at når man er ude på en gåtur, så kan man samle skrald ind samtidig. Her har vi så den modsatte tilgang, siger Carl Bruun.

Det sker fra tid til anden, at folk læsser affald af i vejkanten, og når genbrugsstationer indtil videre er lukkede for private, kan der opstå flere tilfælde, frygter Carl Bruun.

- Det er nu det presser sig på, siger han. Carl Bruun har ikke politianmeldt sagen, da han vurderer, det ikke vil føre til noget..

- Jeg kunne Ikke finde noget med adresse på - ellers havde de pågældende fået det at vide, at det ikke er i orden, siger han.

Genåbner Frygten for smitte med coronavirus fik mange af landes kommuner til at fortolke regeringens udmelding om nedlukning som om, at genbrugspladserne også skulle lukkes for virksomhederne. Sidste uge mødte virksomheder i mange kommuner over hele landet derfor en lukket port.

Men nu har kommuner over hele landet genåbnet mindst én genbrugsplads for erhvervsaffald i hver kommune, så virksomhederne igen kan komme af med deres affald og holde hjulene i gang. Det sker efter pres fra Dansk Byggeri, som roser kommunerne for at lytte til erhvervslivet.

- Åbne genbrugspladser betyder, at mange håndværksvirksomheder kan fortsætte arbejdet. Derfor er vi taknemmelige over, at kommunerne har genåbnet pladserne for erhvervsaffald, siger miljøchef i Dansk Byggeri Simon Stig-Gylling.

Også i Gribskov kommune, hvor marken med det aflæssede affald er at finde, er genbrugsstationerne i Højelt og Skærød nu åbne for virksomheder.

Åbningstiderne mandag til fredag er uændrede. I weekenden er der dog kun mulighed for at komme af med sit affald efter telefonisk aftale, fremgår det af kommunens vejledning til erhvervslivet.