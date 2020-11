Abstrakte huler

Abstrakte former giver alle mennesker forskellige associationer, og der er fri leg for tankerne - og alle bud kan være rigtige, fortalte glaskunstneren Louise Lagoni, Gadevang, da hendes skulptur »Toppen« fredag blev afsløret i forbindelse med udnævnelsen af virksomheden Chemometec til vinder af Nordsjællands Erhvervspris i 2020.

Om skulpturen tænker hun selv på huler, hvor man kan gemme sine tanker, ideer, følelser og drømme - for så en gang i mellem at tage turen op på toppen.

- Vi kan ikke altid være på toppen, vi kan kravle eller gå derop en gang i mellem og opholde os der i kortere eller længere perioder. Når det blæser rigtig meget, kan vi få brug for at at putte os og kravle lidt ind i hulerne. På toppen har vi samlet alle delene, i hulerne og i roen, kan vi tage dem frem og sammensætte dem, sagde hun i en meget billedrig tale.