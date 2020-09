Se billedserie ATP har selv brug for arealet, lyder begrundelsen for ikke at afgive jord til den påtænkte busrampe. Foto Allan Nørregaard

ATP siger nej til en busrampe

Nordsjælland - 04. september 2020 kl. 04:00 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er lige nu Knas i planerne om at forkorte rejsetiden med bus 375R, der forbinder Hillerød, Karlebo, Hørsholm og Rungsted.

Idéen om et rampeanlæg med en bussluse i den nordlige ende af Kongens Vænge, der rummer store arbejdspladser som ATP og Regionsgården, er stødt på grund.

Slusen er et af de tiltag, som skal forkorte rejsetiden for bus 375R, der kører mellem Hillerød station og Rungsted Kyst station. Projektet omfatter flere tiltag til øget fremkommelighed som for eksempel at busserne får forkørselsret i lydkryds på Usserød Kongevej samt en opgradering af mange stoppesteder og at bussen skal have færre stop undervejs.

Fakta om 375R På en gennemsnitlig hverdag rejser der 1.400 passagerer med linje 375R.





De 11 fremkommelighedsprojekter anslås at give en passagerforøgelse på ca. 45 passagerer pr. hverdag, svarende til ca. 11.250 passager på årsniveau (ca. otte procent).





Samlet forventes projektet (med en bussluse ved ATP) at give en rejsetidsforbedring på ca. 7-8 min. i retning mod Hillerød St. og ca. 6-7 min. i retning mod Rungsted Kyst St.





Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har besluttet at finansiere halvdelen af projektet, som har en samlet omkostning på ca. 10 mio. kr., fra puljen til investering i kollektiv bustrafik





Men projektet må nu ændres, og tidsgevinsten vil blive nogle minutter kortere, end hvis den oprindelig plan blev fulgt, fremgår det af orientering til regionens trafikudvalg.

Hos ATP forklarer underdirektør Henriette Bjørneboe Fynsk:

- ATP mener, at god fremkommelighed for busserne i Hillerød er vigtigt. Mange af vores egne medarbejdere er også afhængige af bussen til Kongens Vænge. Men vi har desværre måttet sige nej til at afgive det nævnte areal, som ville betyde, at vi mistede et stort antal p-pladser og faktisk også noget af vores bygning.

HUn forklarer, at ATP er en meget stor og voksende arbejdsplads, der i forvejen er udfordret på både p-pladser og indvendig plads.

- Selvom vi bakker op om offentlig transport, så er virkeligheden, at rigtig mange af vores medarbejdere er afhængige af deres bil og dermed en p-plads, fordi vi geografisk ligger lidt yderligt, og mange kommer langvejs fra, siger hun.

I dag kører bus 375R fra Overdrevsvejen ind til Kongens Vænge ad Centervænget og tilbage samme vej. En rampe med bussluse ville gøre returturen ad Kongens Vænge overflødig og skære et par minutter af den samlede rejsetid.

En alternativ løsning, der nu arbejdes på af Region Hovedstadens i samarbejde med Movia, er en gennemkørsel med bussluse mellem Regionsgårdens parkeringsområde og Overdrevsvejen. Vejdirektoratet har stillet sig positive over for forslaget, men kan af hensyn til trafiksikkerheden kun tillade at gennemkørslen anvendes i den ene kørselsretning.

Projektet finansieres af 5,1 millioner kroner fra regionen og samme beløb fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens pulje til investeringer i kollektiv bustrafik.

Ændringer i projektet som følge af ATP's afvisning betyder, at den statslige puljetildeling skal et en tur rundt om ministeriet til ny godkendelse.

Også Hillerød kommune mangler en endelig politisk behandling af projektet.