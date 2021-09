Ældreråd: På jagt efter en højere stemmeprocent

Ved det seneste valg til ældreråd i 20217 og 2018 var det kun fem ud af 13 nordsjællandske kommuner hvor valget blev gennemført som et fremmødevalg. Det vil sige er valg, hvor vælgerne - alle over 60 år - kunne stemme på kandidater til et ældreråd eller seniorråd i deres kommune. Valget blev så gennemført sideløbende med kommunal- og regionsvalget.

Og i Nordsjælland er der nu seks kommuner, der har valgt fremmødevalg - idet Egedal kommune overgår fra et valg via brevstemmer til fremmødevalg

- Det er selvfølgelig positivt, at flere kommuner skifter til fremmødevalg, men det er stadig ikke godt nok, at rigtig mange kommuner fortsat bruger nogle valgformer, som de ved giver en lav stemmeprocent. Vi skal have alle kommuner med, og derfor mener vi også, at der er behov for en lovændring, så ældrerådsvalg skal afholdes som fremmødevalg samtidig med kommunal- og regionsvalg, lyder det fra formanden for Danske Ældreråd, Inger Møller Nielsen.