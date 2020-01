79-årige Jane Molsing, Hillerød er bekymret fo takstreformen, der afskaffer mimrekortet. Det samme er Ældre sagen efter et orienteringsmøde med trafikselskaberne bag reformen, der træder i kraft til sommer. Foto Allan Nørregaard

Ældre Sagen bekymret for pensionist-takstreform

Nordsjælland - 09. januar 2020 kl. 17:00 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ældre Sagen er efter et møde onsdag med DOT - Din Offentlige Trafik - fortsat bekymret for konsekvenserne af at droppe pensionistkortet.

12 procent af alle der i dag rejser med et pensionistkort, vil opleve prisstigninger på mere end 50 procent, når DOT efter planen til sommer ændrer på billetsystenet for før- og alderspensionister. Her forsvinder muligheden for at købe tre måneders »mimrekort«. I stedet kan pensionister købe et rejsekort med 40 procent rabat på alle rejser, eller et pensionist-pendlerkort til et begrænset antal zoner med en rabat på 25 procent.

- Vi finder et det urimeligt, at en mindre gruppe pensionister rammes af uforholdsmæssige prisforhøjelser. For mange pensionister - særligt i hovedstadsområdet - er den offentlige transport helt afgørende for ens mobilitet og livskvalitet. Der er mange pensionister i byen, som ikke har samme adgang til bil, ligesom det kan være sværere at køre på cykel i storbyens mylder, siger seniorkonsulent Rikke Hamfeldt, Ældre sagen, der deltog i mødet med DOT, hvor tallene for konsekvenserne af reformen blev lagt frem.

- Forslaget til takstreformen optager mange af vores medlemmer. Mange er bekymrede over, at man vil afskaffe kortet, som man bare skal vise frem, og at man nu skal til at husene at tjekke ind og ud, hvor gang man rejser. Pensionister er glade for ikke at skulle tjekke ud og ind. De er bekymrede for, om de kan huske det hver gang. Og med rejsekortet er der en ekstra udfordring med at holde øje med, hvor mange penge man har brugt, og hvor meget man har tilbage på kortet. Mimrekortet giver en tryghed, for man kan altid lige tage bus, uden at skulle tænke på om man har råd. VI er nervøse for at fleksibiliteten og trygheden ryger for de ældre. Og vi frygter, at det vil afholde nogle ældre fra at deltage i aktiviteter uden for hjemmet, siger Rikke Hamfeldt, der understreger at Ældre Sagen er positive over ændringer i prisstrukturen, der vil give rabat til alle ældre - i stedet for kun til købere af et pensionistkort.

- Det er positivt for pensionister, som ikke rejser så meget i dag og som kan få et incitament til at bruge offentlig transport. Men vi er bekymrede for dem, som rejser meget, og som bliver hårdt ramt økonomisk. For dem kunne vi godt tænke os en anden løsning, siger hun.