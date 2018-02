I dag snurrer pumperne for at holde den tidligere sø fri for vand. Nu er der penge til at lodsejerne kan få købt erstatningsjord, når pumpedriften ophører. Foto Karl Erik Frederiksen

93 mio. kr. til genopretning af sø

- Vi er nu taget et rigtig stort skridt på vejen mod at få Søborg Sø til at genopstå. Med finansieringen på plads er der skabt sikkerhed for grundlaget for at gennemføre projektet. Det giver rigtig god mening, at staten sælger for eksempel campingpladser, så vi i stedet kan gøre det, der er vores formål: At give danskerne gode naturoplevelser. Lokalt er der stor interesse for genopretning af Søborg Sø. Derfor har jeg bedt Naturstyrelsen om at invitere lokale borgere til et møde om fremtidens Søborg Sø, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen. Mødet afholdes den 6.marts.