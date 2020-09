Se billedserie - Alle, der finder det relevant, kan deltage, og vi går nu i gang med rekruttere ledere fra de 100 virksomheder til forløbet, siger forretningsdirektør Mette Gregersen, Copenhagen Business Hub - Erhvervshus Hovedstaden. Foto: LYDERS

86 millioner skal hjælpe i Covid-19-ramte virksomheder

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har fordelt pulje til »Morgendagens kompetencer«. Nyt projekt i hovedstadsområdet for 100 virksomheder.

Nordsjælland - 25. september 2020

100 ejerledere af virksomheder i Nordsjælland og hovedstaden får nu mulighed for at deltage i forløbet »Morgendagens Kompetencer« hos Copenhagen Business Hub - Erhvervshus Hovedstaden, der netop har fået godkendt projektstøtte på 13,2 millioner kroner fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

- Morgendagens Kompetencer er et leder- og kompetenceudviklingsprogram primært for ejerledere, der tit har den udfordring, at de skal det hele, og så kan det være svært at skabe rum til det strategiske overblik, der skal til for at udvikle sig, vækste eller overleve, siger Mette Gregersen, der er forretningsdirektør i Copenhagen Business Hub - Erhvervshus Hovedstaden.

Alle virksomheder kan henvende sig Copenhagen Business Hub – Erhvervshus Hovedstaden tilbyder alle virksomheder i Region Hovedstaden uvildig, specialiseret sparring skræddersyet til deres specifikke behov og udfordringer. Morgendagens Kompetencer er blot et af de mange tilbud, som erhvervshuset rummer.

- De særlige programmer er vores »flødeskum«, og vi forventer at de er med til at øge værdiskabelsen i de enkelte virksomheder, så de bliver mere konkurrencedygtige. Der er sket en kæmpe ændring i markedssituationen med coronaen, men uagtet om ens situation er påvirket af det, så skal virskomheder endelig tage fat i os. Vi står til rådighed med hjælp, guides og sparring, uanset programmer eller ej, så alle er velkomne til at henvende sig, siger direktør Liselotte Hohwy Stokholm.

Copenhagen Business Hub - Erhvervshus Hovedstaden er ejet af hovedstadens kommuner og finansieret af statslige midler. Der er ansat 40 forretningsudviklere med baggrund fra det private erhvervsliv som rådgivere og konsulenter.

Sparringen gives både 1:1 og via webinarer og workshops, og den er gratis. Tilpasning og omstilling Projektpuljen til »Morgendagens kompetencer« fik i alt 35 ansøgninger fra hele landet med en samlet sum på 273 millioner kroner. Otte projekter er nu blevet udvalgt til at få bevillinger fra puljen, som var på 86 millioner kroner. Formålet med puljen er at støtte projekter inden for kvalificeret arbejdskraft, grøn omstilling og digitalisering.

»Indsatsen skal hjælpe virksomheder, som på grund af COVID-19-pandemien er ramt af faldende efterspørgsel og deraf følgende risiko for afskedigelser. Med støtten kan virksomhederne i stedet fastholde medarbejderne i behovsdrevne kompetenceløft-forløb, som dels gør medarbejderne mere produktive og dels styrker virksomhedernes omstillings- og tilpasningsevne på længere sigt,« skriver Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse i en pressemeddelelse.

Plads til 100 ejerledere - Alle, der finder det relevant, kan deltage, og vi går nu i gang med rekruttere ledere fra de 100 virksomheder til forløbet, siger Mette Gregersen.

- Konsekvenser af coronakrisen har gjort, at man skal være lidt hurtigere til at omstille sig. I forløbet vil vi se på, hvordan man kan digitalisere sin virksomhed eller skaffe forsyningskæder tættere på. Der er mange ting, der giver mening i sådan et ledelsesprogram, som skal hjælpe ejerlederne til lige at løfte sig lidt op over driften og arbejde mere strategisk med forandringsledelse, planlægning og udvikling af medarbejdere, siger hun.

Workshop og netværk Forløbet bliver opdelt i fem hold med 20 deltagere, der bliver tilbudt workshops og netværksfaciliteter.

- Virksomheder kan allerede i dag få gratis en-til-en sparring hos os, men dette giver mulighed for et længere forløb. Når vi spørger virksomhederne, hvad der skal til for at komme videre, så efterspørger de at indgå i netværk med andre. Det er nyt, at vi ser det behov, og det giver vi mulighed for her, siger Mette Gregersen.

Forretningsdirektøren forventer, at de første workshops kan gå i gang inden udgangen af 2020.

- Man kan altid blive bedre. Verden forandrer sig hurtigt, og man er hele tiden nødt til at omstille sig for at fylde ny viden på og følge med udviklingen, siger direktør i SMVdanmark Jakob Brandt. Foto: John Ehbrecht

Alle kan blive klogere Hos organisationen SMVdanmark opfordrer direktør Jakob Brandt hovedstadsområdets virksomhedsejere til at høre mere om projektet hos Copenhagen Business Hub - Erhvervshus Hovedstaden.

- Det er en klassisk udfordring for SMV'ere, at de har næsen i driftssporet. Er man tømrer, så er man selv i gang med at sætte spær op eller har man en IT-virksomhed, så sidder man selv og koder. Det er svært at trække sig et skridt tilbage og opsøge de tilbud og muligheder, der findes til virksomhedsejere. Mange glemmer eller har måske ikke tid til at holde deres eget strategiske perspektiv ved lige, siger Jakob Brandt.

- Man kan altid blive bedre. Verden forandrer sig hurtigt, og man er hele tiden nødt til at omstille sig for at fylde ny viden på og følge med udviklingen, siger han.

SMV'ere skaber job Direktøren for SMVdanmark fremhæver også, at det er de små virksomheder, som skaber job i Danmark og derfor er det vigtigt at understøtte deres udvikling.

- Som selvstændig er ejeren, direktøren, udviklingschefen og sælgeren ofte den selvsamme person. Det er derfor, det er så svært at være selvstændig, fordi du skal kunne så mange ting, men det er altid godt at få løftet kompetenceniveauet. Derfor er det positivt at man laver sådan et forløb, siger han.

- Det er nok ikke det projekt, der bringer en virksomhed igennem coronakrisen, men virksomheder som formår at forny sig og omstille sig, det er også dem, der overlever, og når man gør sig selv dygtigere, så kommer det stort set altid godt igen, lyder det fra Jakob Brandt.