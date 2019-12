Nordsjælland topper statistikken over indbrud i julen. Foto: Kenn Thomsen

83 indbrud anmeldt på fem dage

Nordsjælland - 25. december 2019 kl. 13:51 Af Palle Høj Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Juletid er også indbrudstid. Især i Nordsjælland, hvor politiet har modtaget anmeldelser om 83 indbrud de seneste fem dage. Det fremgår af en opgørelse, udsendt af Rigspolitiet. Af en et år gammel meddelelse fra Rigspolitiet fremgår det, at der i samme periode, fra 20. til 25. december var anmeldt 50 indbrud i Nordsjælland.

Vagtchef Dyre Sønnicksen hos Nordsjællands Politi supplerer med de seneste oplysninger.

- Det senste døgn har vi modtaget 17 anmeldelser i hele politikredsen. De fordeler sig med ti indbrud i villaer og syv indbrud i lejligheder. Opgørelsen rummer ikke anmeldelser om indbrud i sommerhuse, forklarer Dyre Sønnicksen.

Indbruddene koncentrerer sig om kyststrækningen fra Gentofte i syd til Hornbæk i nord. Der er også indbrud i andre dele af Nordsjælland, men især den østlige del af politikredsen er udsat for indbrud, oplyser vagchefen.

Nordsjællands Politi har afsat ekstra mandskab til at indsamle spor og efterforske de mange juleindbrud. Den travle juledag betyder, at nogle borgere ramt af indbrud kommer til at vente længere end sædvanligt på at få foretaget en såkaldt gerningsstedsundersøgelse. Nordsjællands Politi beder i den forbindelse borgerne om at væbne sig med tålmodighed samt i videst muligt omfang at vente med at rydde op og gøre rent efter indbrudstyvene, således eventuelle spor ikke bliver ødelagt.

- Jeg forstår godt, at ventetiden kan være frustrerende, fordi man gerne vil videre i teksten og have slettet sporene, i helt bogstavelig forstand, efter den ubehagelige oplevelse. Der opfordrer jeg dog til, at man slår koldt vand i blodet, for jo bedre spor, vi får sikret, jo større er sandsynligheden for, at vi sidenhen får fat i gerningsmændene, siger politiinspektør Lau Thygesen fra Nordsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Nordsjælland er den politikreds i Danmark med flest anmeldelser om indbrud i løbet af året, såvel som i løbet af julen.

- Der møder ekstra mandskab ind i juledagene til at efterforske indbrud, for det er ikke sjældent, at vi med hjælp fra for eksempel DNA-spor eller fingeraftryk kan knytte gerningsmænd til begåede indbrud, og det er en af flere grunde til, at vi gør så meget ud af at samle spor efter indbrud, siger Lau Thygesen.

Hvis man som indbrudsramt er nødt til at foretage oprydning efter et indbrud, for eksempel på grund af en åben dør, der lukker varmen ud, kan man kontakte politiet på telefon 114 og høre, hvordan man bedst muligt rydder op uden at ødelægge eventuelle spor.

