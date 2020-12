750 millioner til at støtte oplevelser

- Der er tre forskellige ting i aftalen til oplevelsesindustrien, der virkelig har brug for det. Det handler for eksempel om, at frivillige organisationer kan give gavekort, så dårligt stillede og socialt udsatte kan komme ud at spise eller en tur i Tivoli, og kommunerne får mulighed for at skabe oplevelser på et lokalt center i en tid, hvor mange ældre måske oplever at sidde alene og være ensomme. Pengene kunne gå til at invitere nogle musikere ud og spille for de ældre, så de får nogle gode oplevelser, og vi samtidig støtter oplevelsesøkonomien, sagde finandsminister Nicolai Wammen under pressemødet, hvor aftalen blev lagt frem.