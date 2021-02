7000 nye tider til vaccination

Region Hovedstaden åbner nu for nye tider til vaccination i alle vaccinationscentre mandag og tirsdag i uge 7. I alt er der kommet 7000 vaccinedoser.

Gruppe 2 er personer på 65+ år som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp. Gruppe 5 er udvalgte personer med tilstande og sygdomme, som medfører særligt øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19. Gruppe 6 er udvalgte pårørende til personer med særligt øget risiko for et alvorligt forløb ved COVID-19 eller pårørende, som er en uundværlig omsorgs- eller plejeperson.