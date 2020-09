Manden blev tirsdag ved retten i Helsingør frikendt for at have voldtaget og blufærdighedskrænket en nu seks-årig pige. Foto: Peter Mailand

Send til din ven. X Artiklen: 68-årig frifundet for voldtægt af pige Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

68-årig frifundet for voldtægt af pige

Nordsjælland - 25. september 2020 kl. 04:05 Af Anna Hjortsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 68-årig mand fra Gilleleje blev i tirsdags frikendt ved retten i Helsingør for at have voldtaget en nu seksårig pige ved andet seksuelt forhold end samleje.

Manden, der havde erklæret sig ikke skyldig, blev også frikendt for blufærdighedskrænkelse af pigen.

Retten mente, at beviserne i sagen ikke kunne føre til domfældelse.

Ifølge anklageskriftet skulle hændelserne have fundet sted på mandens bopæl i en periode på over to år, da pigen var tre til fem år gammel.

Pigen har forklaret, at manden har rørt ved hendes kønsdele, men ud fra en samlet vurdering af beviserne har retten ikke fundet det tilstrækkeligt bevist, at den 68-årige er skyldig i tiltalen.

Retten mente, det var bevist, at pigen har set manden nøgen i forbindelse med, at han har været i bad, men ikke at episoderne har haft karakter af blufærdighedskrænkelse efter straffeloven.

Pigen har forklaret, at hun har skullet hjælpe manden med at få underbukser på og i den forbindelse putte hans kønsdel ned i, hvilket retten altså ikke mente var bevist.

Ud over forklaringer fra den 68-årige og den nu seksårige pige indgik vidneudsagn fra fire voksne vidner, oplyser retten i Helsingør.

Anklagemyndigheden har 14 dage efter domsafsigelsen til at afgøre, om den vil anke dommen til landsretten.