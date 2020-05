Mange danskere har skiftet arbejdet på kontoret ud med hjemmearbejdsplads under coronakrisen. Det medfører nye kaloriemæssige udfordringer - blandt andet alt for nem adgang til køleskabets fristelser. Foto: PR

5 små tricks: Sådan undgår du corona-kiloene

Nordsjælland - 26. maj 2020 kl. 11:35 Af Marianne Due Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På hjemmekontoret er der kort vej til køleskabet, og det kan mærkes hos DiætistHuset, som får mange henvendelse fra danskere, der kan se, at hjemmearbejdet har sat sig på sidebenene, men hvis man vil undgå, at vægten stiger, når man arbejde hjemmefra, så handler det om at sætte faste regler for dagens måltider, siger diæstist Gitte Dreyer fra DiætistHuset, der blandt andet har klinikker i Hillerød og Helsingør.

- Man bliver nødt til at implementere nogle nye vaner i en ny hverdag for at sikre, at man begrænser det daglige kalorieindtag. Det er de regelmæssige ture til køleskabet eller slikskabet, der skal ændres, forklarer Gitte Dreyer.

Her er diætisten fem gode råd:

Udsæt dine behov: Når du får lyst til at spise noget usundt, så sæt alarmen på din telefon til at om ringe om 20 minutter, og beslut dig for, at du først må spise noget, når telefonen ringer. Så giver du din hjerne chancen for at nå at tænke rationelt og mærke efter, om du virkelig har brug for at spise lige nu, eller om det blot er fordi, du er rastløs.

Læg slikket i postkassen: De fleste lader det visuelle styre deres spisevaner. Alene synet af en fødevare kan give os lyst til at spise, så anbring fristelser i husets fjerneste hjørne, i kælderen eller i tøjskabet, så du kommer til at tænke på, om du fortsat kan passe dit tøj. Du kan også lægge slikket i postkassen, så du skal ud for at hente det.

Få nok søvn: Måske kender du følelsen af at trænge til noget sødt, når du for eksempel sidder foran fjernsynet om aftenen eller lige skal lave det sidste arbejde, som du er bagud med. I langt de fleste tilfælde skyldes trangen, at du er træt. Hvis du er i søvnunderskud, påvirker det din appetitregulering, og du bliver mere sulten i løbet at dagen.

Tænk 20 procent mindre: Undersøgelser viser, at folk kan spise 20 procent mindre, uden at de bemærker det fysisk. Så øs 20 procent mindre op på din tallerken, end du plejer, inden du begynder at spise. Omvendt kan du snyde øjet ved samtidig at lægge de 20 procent til i grøntsager, så det fortsat ser tilstrækkeligt ud på tallerkenen.

Faste spisetider: Sørg for at spise på faste tidspunkter, så hele dagen ikke bliver ét stort måltid. Det kan eksempelvis være morgenmad klokken 8, frokost klokken 12, snack klokken 15, aftensmad klokken 19 og snack klokken 21. Det hjælper maven til at vænne sig til, at der skal gå flere timer imellem hvert måltid - ligesom på en normal arbejdsdag.

