39 bilister fik klip i kørekortet

Nordsjælland - 28. februar 2020 kl. 11:19 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nordsjællands Politi var onsdag morgen på færdselskontrol på Helsingørmotorvejen ved Lundtofte. Det skete på opfordring fra en bekymret borger, som havde kontaktet politiet med oplysning om, at en del bilister benytter busslusen og afsætningspladsen ved Lundtofte som gennemkørselsbane for at komme forbi morgenkøen på motorvejen.

Tippet fra borgeren var særdeles aktuelt, for på kontrollen fik 39 bilister en bøde på 2000 kroner, en betaling på 500 kroner til Offerfonden samt et klip i kørekortet for at overhale højre om. Fem af billisterne fik tillige en bøde for at køre i busslusen.

- Det er både overraskende og bekymrende, at vi på relativ kort tid kan tage så mange bilister i at overtræde færdselsloven. Den form for kørsel er til stor fare for færdselssikkerheden både for bilisterne og de mange mennesker, der hver dag benytter busstoppestedet ved Lundtofte. Det er helt enkelt uacceptabelt, at man ser stort på både lov og sikkerhed i forsøget på at spare et minuts tid om morgenen, siger Kenneth Grønberg, politikommissær og leder af operativ færdsel i Nordsjællands Politi.

Nordsjællands Politi vil også fremover have strækningen på listen over steder, der skal have lidt ekstra opmærksomhed.