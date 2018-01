Frederikssund Kommune har betalt Per Bendix fra Bendix Consult knap 8,5 millioner kroner for konsulentbistand omkring udviklingen af Vinge. Per Bendix har også tidligere været konsulent på Køge Kommunes stadion-projekt, Køge Park, som heller ikke blev realiseret. Foto: Torben Thorsø

37,5 mio. for dårlig rådgivning

Om det er rimeligt at bruge de beløb på bistand, har borgmester John Schmidt Andersen (V) selv svært ved at vurdere.

- Når man har at gøre med så stort et projekt som Vinge, er det rimeligt at hente hjælp udefra. Om det er for mange penge, er svært at svare på, men vi har i hvert fald ikke fået en rådgivning, som har medført det ønskede resultat, og derfor kan man godt sige, at vi har fået en dårlig rådgivning, siger borgmesteren.