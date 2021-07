Vi anbefaler, at man fortsætter behandlingen. Og hvis den skal ændres, så skal det være efter aftale med den læge, der står for behandlingen, siger Per Jørgensen, der er lægefaglig vicedirektør på Rigshospitalet og talsmand for den tværregionale arbejdsgruppe, som er nedsat på tværs af regionerne i hele landet. Foto: Rigshospitalet

Send til din ven. X Artiklen: 35.000 patienter må leve med fejl Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

35.000 patienter må leve med fejl

Nordsjælland - 10. juli 2021 kl. 07:43 Af Marianne Due Kontakt redaktionen

Patienter, der ligger i respirator eller patienter som får hjælp til at trække vejret med et iltapparat, fordi de lider af KOL eller søvnapnø, risikerer at indånde små partikler fra det skum, der skal støjdæmpe apparatet.

Det oplyser leverandøren Philips Respironics i en såkaldt sikkerhedsmeddelelse. I advarslen fra Philips Respironics fremgår det, at »disse problemer kan resultere i alvorlig personskade, som kan være livstruende, forårsage permanente handicap og/eller kræve medicinsk indgriben for at forhindre permanent handicap.« Firmaet omtaler også symptomer som hovedpine, irritation af de øvre luftveje, hoste, trykken i brystet og sinusinfektion. I Danmark er der omkring 30.000-35.000 apparater i brug, og oplysningerne har fået bekymrede patienter over hele landet til at kime læger og afdelinger ned.

- Patienterne har de her apparater, fordi de er vigtige for dem. Hvis man bare indstiller behandlingen, så er der betydelig risiko for alvorlige komplikationer, og derfor anbefaler vi, at man fortsætter behandlingen. Og hvis den skal ændres, så skal det være efter aftale med den læge, der står for behandlingen, siger Per Jørgensen, der er talsmand for den tværregionale arbejdsgruppe, som er nedsat på tværs af regionerne.

Det er uvist, hvornår der er en løsning på problemet, men en vurdering lyder på et par måneder eller længere.