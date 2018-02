22-årig om sexvideo: Vidste ikke det var børneporno

Den 22-årige mand er anklaget for at videresende videoen til syv forskellige personer på én dag.

En 22-årig mand vidste ikke, at der var tale om børneporno, da han tilbage i september 2015 delte en sexvideo via Facebook.

Han er tiltalt for at have besiddet og delt børnepornografisk materiale samt krænket fem af modtagernes blufærdighed.

- Jeg ser videoen og er ret chokeret. Videoen er ekstrem og bizar, og det bliver jeg chokeret over, siger den 22-årige i forbindelse med en prøvesag i Retten i Lyngby tirsdag.

Han erkender at have videresendt videoerne, men nægter sig skyldig i anklagerne.

Den 22-årige mand forklarer, at han ikke vidste, at personerne i videoen var under 18 år, og at det dermed kan karakteriseres som børneporno.

- Jeg skænkede det vitterligt aldrig en tanke.

- Fordi jeg på forhånd havde fået at vide, at indholdet var bizart, så var mit fokus på det, siger den 22-årige.

Sagen er en del af en række prøvesager i et større sagskompleks, hvor samlet set mere end 1000 unge sigtes for at have spredt sexvideoen, hvor en 15-årig dreng og en 15-årig pige ses.

Videoen blev delt i flere forskellige chatgrupper på Facebook.