Byggeriet af enfamiliehuse udgør cirka en fjerdedel af aktiviteten i HHM, oplyser adm direktør Svend Pedersen.

2020 et rekordår for HHM

Nordsjælland - 23. april 2021

Entreprenørfirmaet HHM A/S fra Hillerød er tæt på at ramme en milliard i omsætning i corona-året 2020. Med en omsætning på 939,5 millioner kroner og et resultat før skat på 50,4 millioner kroner i 2020 var der fremgang over hele linjen for virksomheden i et år præget af corona-krisen. Hillerød-virksomhedens omsætningen steg med 155 millioner kroner og resultatet med 21,7 millioner kroner i forhold til 2019.

- 2020 var et turbulent år at være ejer og direktør i. Da pandemien begyndte sidste forår, kunne vi ikke vide, hvordan tingene ville udvikle sig, Men efterhånden kunne vi se, at det ikke påvirkede vores ordreindgang, og vi kunne se, at mange spændende projekter alligevel blev sat i gang, siger Svend Pedersen, adm. dir. i HHM A/S.

Resultatet er det bedste i virksomheden historie. Blandt andet har HHM's afdeling for arkitekttegnede enfamiliehuse, der står for cirka en fjerdel af omsætningen, oplevet et meget positivt marked i 2020. Og det ser ud til at fortsætte ind i 2021 med et højt aktivitetsniveau, fremgår det af firmaets årsrapport.

HHM har i dag omkring 200 ansatte, men målet er ikke vækst for enhver pris.

- Vi er en traditionel og regional entreprenørvirksomhed, som opererer i Nordsjælland og i Hovedstadsområdet, og det bliver vi ved med. Vi er ikke en vækstvirksomhed, så om omsætningen går lidt op eller ned, er ikke afgørende for os. Vi vil bare drive en god forretning, levere topkvalitet til prisen og til tiden - og sørge for at vi har en stor stab af egne håndværkere og uddannelsespladser til unge mennesker, siger Svend Pedersen.

Forventningen til 2021 er, at HHM rammer samme niveau som sidste år. Blandt de projekter, HHM skal i gang med i år er byggeriet af PFA Ejendommes hotel- og boligprojekt på Markedspladsen i Hillerød