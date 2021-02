20 nye pop-up vaccinationssteder for sårbare ældre

Borgerne i målgruppen kan dermed blive vaccineret lokalt fremfor at skulle køre til et vaccinationscenter, og det glæder regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

-Det er vigtigt, at ældre og sårbare borgere, der bor i eget hjem, også kan blive vaccineret. Derfor er vi gået sammen med 20 kommuner og praktiserende læger om at åbne lokale pop-up vaccinationssteder, der gør det nemmere for de + 65-årige at blive vaccineret lokalt, siger hun