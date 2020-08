20 kilometer højspænding fra master til kabler

Se billedserie Dan Nielsen fortæller, at man næsten kan mærke elektriciteten i luften. - Det er lige før jeg ikke behøver selv at sætte spænding i el-hegnet rundt om mine hestefolde, siger han. Foto Allan Nørregaard

Nordsjælland - 27. august 2020 kl. 18:00 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To 20 kilometer lange luftledninger til højspændingsstrøm og tilhørende master har efter 65 og 56 års drift nået enden på deres levetid. Energinet har nu meddelt, at luftledningerne vil blive erstattet af kabler lagt ned i jorden. Selskabet går nu i gang med at forberede kabellægning af de to parallelle luftledninger på 132 kilovolt, der løber mellem Stasevang vest for Hørsholm og Teglstrupgård vest for Helsingør.

Begge ledninger er centrale for den østdanske elforsyningssikkerhed. Det hænger sammen med, at de er en del af 132 kilovolt kablerne, som forbinder det sjællandske el-net med Sverige. Strækningen nordpå og til Sverige blev udskiftet sidste år.

- Energinet har valgt at lægge kabler fremfor at sætte nye master og luftledninger op. 132 kilovolt forbindelsen er sammen med de to 400 kilovolt forbindelser til Sverige vigtige for at sikre forsyningssikkerheden på Sjælland, og særligt i en situation, hvor en 400 kV-forbindelse er ude til eftersyn eller reparation, og der i den situation sker en kortslutning på det tilbageværende 400 kV-forbindelse, så er 132 kV-kablernes egenskaber særligt værdifulde, siger Poul Mortensen, chefingeniør i Energinet. I den situation skal al den strøm, der før kortslutningen løb på 400 kV-forbindelsen mellem Sjælland og Sverige, nu løbe gennem 132 kV-kablerne.

Mange naboer og jordejere med højspændingsmaster på deres jord, har efterlyst handling. For et halvt år siden stod Dan Nielsen, Kvistgård, frem her i avisen med kritik af, at en del af projektet med kabellægning var lagt i mølpose. På hans ejendom løber både 132 kilovolt og 400 kilovolt kabler i to parallelle sæt master. Nu er der udsigt til at det ene sæt master skal væk i 2022.

- Det er en meget glædelig nyhed. Alderen har lært mig at ting tager tid, så det er glædeligt at vi får fjernet nogle af masterne. Man kan stille nok så mange krav, men det er myndighederne, der har fat i den lange ende, siger 87-åruige Dan Nielsen.

Energinet går nu i gang med at finde den mest optimale rute til de to 132 kabler. De grundejere, som kan blive påvirket af de nye kabler, vil blive informeret og inddraget, når Energinet har et forslag til kabelruten klar.

Arbejdet med at lægge kablerne er planlagt til at begynde til august 2021 og forventes at vare omkring et år. Det indebærer, at arbejdet med at fjerne de gamle luftledninger tidligst kan begynde i slutningen af 2022.

Når de to kabelsystemer er etableret i slutningen af 2022, kan Energinet også komme i gang med en række arbejder på 400 kilovolt ledningerne i samme område.

Der er store fordele ved en kabellægning på en strækning som den mellem Hørsholm og Helsingør, hvor forbindelsen er med til at koble det danske og svenske elnet sammen.

- Til forskel for luftledninger har kabler i jorden bedre termiske egenskaber, når der er behov for i en begrænset periode, at overføre meget strøm. Kabler i jorden kan afgive mere varme til den omgivende jord, end luftledninger kan til luft, så der går længere tid, inden kabler i jorden når op på maksimal driftstemperatur. Denne egenskab er særlig vigtig på strækningen fra Hørsholm til Helsingør, fordi de er med til at sikre forbindelsen til Sverige, siger han.

På dele af strækningen gennem Nordsjælland, blandt andet ved Kvistgård, løber 400 kilovolt forbindelser parallelt med de noget mindre 132 kilovolt-master. Men der er endnu ikke en tidsplan for, hvornår de ændres til kabler i jorden.

- Det er planen, at disse kabellægges som en del af forskønnelsesprojektet "Kongernes Nordsjælland". Men kabelløsningen på 400 kilovolt luftledningerne er endnu i en modnings- og undersøgelsesfase, siger Poul Mortensen.