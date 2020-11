Artiklen: 19 unge på sabbatår og uden sundhedsfaglig uddannelse er blevet ansat til at tage blodprøver

Når man skal have taget en blodprøve på Herlev og Gentofte hospital, kan de være en ung sabbatår uden en sundhedsfaglig uddannelse, der fører nålen.

Regionrådspolitiker for Venstre og medlem af sundhedsudvalget, Christine Dal mener, det er uforsvarligt at lade nybagte studenter tage blodprøver.

Region Hovedstaden har nemlig ansat 19 unge mennesker til at tage blodprøver, fordi der er mangel på bioanalytikere.

Region Hovedstaden har valgt at ansætte de unge, der holder sabbatår og venter på at skulle starte på en videregående uddannelse, fordi det ikke har været muligt at rekruttere bioanalytikere.

Radio 4 har også talt Børge Nordesgaard, professor og uddannelsesansvarlig overlæge på Klinisk Biokemisk Afdeling på Herlev og Gentofte Hospital, og spurgt om det er ansvarligt.

