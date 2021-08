1813: Politikere kræver ny plan for mindre ventetid

Ventetiden på opkald til regionens akuttelefon er stigende, Sundhedsudvalg kræver hurtig plan for forbedringer

Nordsjælland - 30. august 2021 kl. 04:33 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen

Det går den forkerte vej, målt på det antal minutter borgerne må vente i telefonen, når de ringer til Region Hovedstaden akuttelefon 1813.

Da regionen i 2014 overtog lægevagten fra de privatpraktiserende læger, lød den politiske målsætning, at 90 procent af alle opkald skulle besvares inden for tre minutter. Det krav blev for et år siden midlertidigt nedsat til 70 procent for at give tid til en gradvis forbedring. Men i 2. kvartal af i år er ventetiderne fortsat med at stige, viser den seneste statistik.

I juni i år blev således kun 30 procent af opkaldene besvaret inden tre minutter, og Akutberedskabet har bedt om at få det midlertidige krav forlænget med ét år mere. Men det har politikerne i regionsrådets Sundhedsudvalg netop afvist.

- Et enigt udvalg har bedt om en konkret plan for, hvordan 1813 kan overholde de politisk vedtagne servicemål, siger udvalgsformand Christoffer Buster Reinhardt (K), der mener Akutberedskabets redegørelse var for ukonkret, når det gælder forbedringer.

- Det hjælper ikke borgerne, at man slækker på målene for ventetider, mener han.

Socialdemokratiet efterlyse også en plan for forbedringer, men Lelia Lindén (S), næstformand i sundhedsudvalget ærgrer sig alligevel.

- Jeg var med til at vedtage målet om tre minutter, men jeg fortryder vi ikke sagde fem minutter. Ventetiderne skygger for det faktum, at over 90 procent af de patienter, der har været i kontakt med 1813 er tilfredse med den hjælp, de har fået. Og det er som om man glemmer, at vi har 112 til de alvorlige og mest hastende opkald, siger hun.