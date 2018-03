17.500 har tilmeldt sig nummerpladebetaling

Se billedserie 20 minutter efter nummerpladen er registreret kan man køre igennem betalingsanlægget og betale via sin nummerplade. Foto: Jens Wollesen

Nordsjælland - 29. marts 2018

Den nye betalingsmulighed på Storebæltsbroen, PayByPlate, hvor betalingen sker ved at tage et billede af bilens nummerplade, kommer til at stå sin første prøve, når påskens trafik for alvor sætter ind.

PayByPlate er et samarbejde mellem A/S Storebælt og BroBizz A/S, og det blev sat i gang den 21. marts. Siden lanceringen har 17.500 bilister allerede tilmeldt sig nummerpladebetalingen.

Det sker ved at man tilmelder sig PayByPlate og registrerer bilens nummerplade hos BroBizz A/S. Det kan man for eksempel gøre via BroBizz-appen eller hjemmesiden brobizz.com og 20 minutter efter registreringen, kan man køre igennem i de blå betalingsbaner, hvor man normalt betalt med sit kreditkort.

- Fordelen ved PayByPlate er, at når man sidder hjemme ved morgenkaffen og skal til Jylland, så kan man tilmelde sig, sætte sig i bilen, og så virker den, når man kommer herned til Korsør. Eller hvis man er kørt halvvejs og kommer i tanke om, at man har glemt brobizzen, så kan man lige nå tilmelde sig, siger Jens Kjær Nielsen, der er chef for betalingsanlægget ved Storebæltsbroen.

Dobbelt så hurtigt

Dagligt passerer godt 35.000 bilister Storebælt - og dette tal forventes at stige i fremtiden. Når påsketrafikken sætter ind, så forventes det Skærtorsdag, at 5000 biler passerer betalingssluserne mellem klokken 11 og 12, og med nummerpladegenkendelsen kan trafikken glide lidt hurtigere igennem.

- Det går faktisk lidt stærkere med nummerpladebetaling, for der kan komme dobbelt så mange biler igennem med nummerpladegenkendelse, end når man betaler med sit kreditkort. Det betyder rigtig meget, siger Jens Kjær Nielsen.

- På sigt, når trafikkens tiger, så vil være risiko for at man kommer til at holde i kø, hvis man vælger at betale kontant, da kontant betaling tager længere tid at ekspedere end BroBizz og nummerpladebetaling.