I alt er mere end 15.000 patienter fra Region Hovedstaden og Region Sjælland berørt af fejlen. - Vi gør alt, hvad vi kan for at finde en løsning for de patienter, der bruger apparaterne. Vi håber at have en løsning på plads inden for et par måneder, siger Per Jørgensen, der er lægefaglig vicedirektør på Rigshospitalet og talsmand for den tværregionale arbejdsgruppe, som er nedsat på tværs af regionerne i hele landet. Foto: Fotograf Tomas Bertelsen/Rigshospitalet

15.000 sjællandske patienter bruger fejlramte maskiner: Erik lider af søvnapnø, men maskinen kan ikke undværes

Nordsjælland - 10. juli 2021 kl. 07:43 Af Marianne Due Kontakt redaktionen

Erik Rasmussen fra Helsingør er ikke i tvivl. Han kan ikke undvære det CPAP-apparat, som han bruger hver nat på grund af søvnapnø, men nu forstår han bedre, hvorfor han det sidste halvandet år har oplevet vejrtrækningsproblemer og kvalme.

De symptomer indgår nemlig på den liste over komplikationer, der kan opstå på grund af en alvorlig fejl i apparatet. Det er producenten Philips Respironics, der har udsendt en advarsel i form af en såkaldt sikkerhedsmeddelelse, hvor det fremgår, at det skum, som skal dæmpe støj fra apparatet, kan smuldre og gå i opløsning, så man som patient risikerer at indånde eller sluge det. I følge Philips Respironics kan det føre til symptomer som hovedpine, irritation af de øvre luftveje, hoste, trykken i brystet og sinusinfektion.

FAKTA Fejlmelding Philips Respironics omfatter:

CPAP-apparater, som bruges til behandling af patienter med søvnapnø

Respiratorer og BiPAP-apparater, som bruges til vejrtrækningsstøtte

Bi Level PAP, som bruges til patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom



Kilde: Region Hovedstaden - Jeg blev opmærksom på det, da jeg fik det her brev fra regionen, og nu går det op for mig, at det, jeg har kæmpet med og er blevet undersøgt for i halvandet år, er maskinens skyld, men jeg kan ikke stoppe med at bruge maskinen, for så holder jeg vejret så længe, at det er faretruende. Det kan mit hjerte ikke holde til, siger Erik Rasmussen, der også har talt med sin læge om de nye oplysninger.

Lange udsigter Der kan dog være lange udsigter, før der findes en løsning. Respirationsapparaterne bruges i eget hjem, hvor størstedelen af de ramte patienter lider af søvnapnø eller KOL, mens en mindre del har brug for en respirator for at trække vejret. Patienter eller pårørende er oplært i at bruge apparaterne, som er indstillet individuelt efter lægens anvisning. Da dette problem har ramt alle Philips Respironics apparater på verdensplan, så kan de ikke bare lige skiftes ud. Philips anbefaler derfor alle brugere af apparater til søvnbehandling at afbryde behandlingen, men at den behandlende afdeling skal kontaktes først. For respiratorapparater anbefaler de fortsat brug.

Det danske tværregionale lægeteam er dog ikke enige i den vurdering. Regionerne anbefaler i stedet, patienterne opretholder den behandling, de har aftalt med deres behandlingsansvarlige læge og afventer nærmere besked. Anbefalingen er i overensstemmelse med anbefalingen fra det kliniske og videnskabelige selskab for respiratorisk medicin (European Respiratory Society), oplyser Region Hovedstaden.

- Patienterne har de her apparater, fordi de er vigtige for dem. Hvis man bare indstiller behandlingen, så er der betydelig risiko for alvorlige komplikationer, og derfor anbefaler vi, at man fortsætter behandlingen. Og hvis den skal ændres, så skal det være efter aftale med den læge, der står for behandlingen, siger Per Jørgensen, der er lægefaglig vicedirektør på Rigshospitalet og talsmand for den tværregionale arbejdsgruppe, som er nedsat på tværs af regionerne i hele landet.

- Når vi kigger på antallet af bivirkninger, så er det ganske sjældne tilstande. Philips har fundet partikler i 8 ud af 100.000 apparater og tallet for de patienter, der har oplevet irritationer er 7 ud af 10 millioner apparater. Vi har også anvendt det her udstyr i Danmark i årevis og har ikke set en ophobning af de her symptomer eller studset over fejl i apparaterne, så vi taler om en sjælden fejl, siger Per Jørgensen og understreger:

- Det her er et nationalt problem, og jeg vil gerne sig meget klart, at det er en uheldig situation, som vi er bragt i og som vi ser med stor alvor på, for vi har fokus på patientsikkerheden.

De fem regioner er derfor i gang med at kontakte de patienter, der bruger apparaterne og arbejder sammen med Philips på at finde en løsning.

- Vi gør alt, hvad vi kan for at finde en løsning for de patienter, der bruger apparaterne. Vi håber at have en løsning på plads inden for et par måneder, siger Per Jørgensen.