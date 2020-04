De særlige pladser er åbne pladser. De er placeret i tilknytning til det psykiatriske center ved Nordsjællands Hospital - Frederikssund. Foto: Region Hovedstadens Psykiatri

Send til din ven. X Artiklen: 15 psykiatriske sengepladser på pause Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

15 psykiatriske sengepladser på pause

Nordsjælland - 16. april 2020 kl. 07:00 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Egentlig skulle de sidste 15 af i alt 47 psykiatriske sengepladser, som er indrettet ved hospitalet i Frederikssund, være taget i brug den 2. marts.

Sengepladserne er Region Hovedstadens andel af i de i alt 150 særlige pladser til borgere med særligt behov for rehabilitering og misbrugsbehandling, som Folketinget i 2017 besluttede skulle etableres landet over. Der skete i kølvandet på en række opsigtsvækkende sager om drab og vold mod personale begået af beboere på kommunale bosteder. To afdelinger med 32 senge har været i drift i Frederikssund siden juni 2018 - og de sidste pladser skulle efter planen have været åbnet i foråret.

Det fremgår dog af en orientering til regionsrådet, at der ikke er blevet visiteret patienter til det nye sengeafsnit, fordi de første 32 pladser endnu ikke er blevet fuldt belagt. Desuden betyder generelle rekrutteringsproblemer og den aktuelle COVID-situation med rigtigt mange sygemeldinger, at det vil være meget vanskeligt at bemande afsnittet i tilstrækkelig grad. Derfor er det besluttet, at brugen af det nye sengeafsnit med 15 senge sættes på pause.

I orienteringen står også, at der lige nu er drøftelser i gang mellem staten og regionerne, om der skal være mulighed for at "ommærke" et antal af de særlige pladser.

Hvis det bliver en mulighed, vil Region Hovedstaden tage initiativ til en drøftelse med kommunerne vedrørende ommærkning af de 15 sengepladser, så de kan bruges til andre formål.

Det er kommunerne i hovedstadsområdet, der visiterer til og betaler for pladserne i Frederikssund. Regionens administration vil nu sikre, at kommunerne bliver orienteret om beslutningen - og om at regionen ikke vil opkræve tomgangsbetaling fra kommunerne for de sidste 15 pladser.