Et luksusshelter med varme, gode senge og en lille terrasse beliggende mellem træer og med en skøn udsigt over søen - det er hvad, der fremover skal lokke et væld af gæster til Nivå Camping. Campingpladsen har fået tilsagn om 187.500 kroner fra Omstillingspuljen til at udvikle projektet.

110 ekstra millioner til turisme og oplevelser

Virksomheder kan søge om tilskud til projekter, som hjælper med at tilpasse forretningen, så det bliver lettere at komme igennem Covid-19-krisen. Den første ansøgningsrunde til Omstillingspuljen udløste i sidste uge 83 millioner kroner til projekter, der for eksempel handler om at opgradere møde- og konferencecentres muligheder for at afvikle virtuelle konferencer, restauranten Bolettes Gæstebud har fået penge til at udvide med en delikatesse og Nivå Camping har fået tilsagn om penge til luksussheltere.