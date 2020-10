100 mio. skal hjælpe coronaramte virksomheder

Winnie Topp fra Danhostel Citycamping Frederiksværk er en af de virksomheder, der er ved at forberede en ansøgning til Omstillingspuljen.

Nordsjælland - 30. oktober 2020 kl. 03:01 Af Marianne Due Kontakt redaktionen

I dag åbner Omstillingspuljen, der skal give virksomheder særligt indenfor turisme og oplevelseserhverv, som er hårdt ramt af Covid-19-krisen, mulighed for at sætte nye initiativer i gang. Puljen rummer 100 millioner kroner.

- Der er brug for at investere i fremtiden, så erhvervene kan tilpasse og omstille sig til situationen efter Covid-19. Omstillingspuljen fokuserer på de nye markedsvilkår, så virksomheder får mulighed for at søge penge, de kan bruge til at sætte fart på udviklingen af deres virksomhed, siger Henrik Rasmussen, bestyrelsesformand i Copenhagen Business Hub - Erhvervshus Hovedstaden, der er operatør på Omstillingspuljen.

Der åbnes for ansøgninger kl. 12 fredag via et digitalt ansøgningsskema. Ansøgningsrunden er åben i 14 dage, og der følger endnu en runde efter nytår, da puljen og uddelingerne deles op i to halvdele på 50 mio. hver.

Ansøgningerne vil bl.a. blive vurderet på, om omstillingsplanen er realistisk, og hvor hårdt virksomheden er ramt af Covid-19. Ansøgerne skal desuden selv finansiere en fjerdedel af projektbeløbet.

- Selv om det er gået rimeligt i Nordsjælland, så er der også erhverv, som ikke har opnået den indtjening, som de plejer, så jeg håber, at de nordsjællandske virksomheder vil forholde sig til og bruge muligheden for at søge, siger direktør i Visit Nordsjælland Annette Sørensen, der også opfordrer virksomhederne til at bruge erhvervshusets muligheder for sparring i forbindelse med projektansøgningen.

Omstillingspuljen på de 100 millioner kroner er landsdækkende. Der kan søges op til 1,5 mio. kr. afhængig af virksomhedens størrelse, og den er åben for ansøgninger fra alle typer private virksomheder og ikke kun fra oplevelseserhvervene. Flere oplysninger på hjemmesiden https://ehhs.dk/ydelser-programmer-omstillingspuljen