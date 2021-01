100 millioner deles ud til virksomheder

Omstillingspuljen havde sin første uddeling i december, hvor 230 virksomheder i første omgang fik tilsagn om, at deres ansøgning var godkendt. Puljen blev dog nærmest væltet af ansøgninger. 760 virksomheder havde håbet at få økonomisk støtte og med en ekstra bevilling fra regeringen har i alt 317 virksomheder nu har fået tilsagn om et samlet beløb på 105 millioner kroner.

Størstedelen af pengene er gået til investeringer i digitalt udstyr for eksempel, så mødearrangører lettere kan afvikle virtuelle møder, men der er også givet penge så restauranter og caféer kan producere take away og til oplevelser i naturen i form af luksusshelters.

- Vores virksomheder bekræfter igen og igen, at de kan omstille sig i den svære tid. Jeg er rigtig glad for at så mange virksomheder benytter sig af puljen, så de kan få hjælp til at styrke forretningen, udvikle digitale tiltag og grønne initiativer. Corona og dens indgriben i hverdagen er hård kost for vores erhvervsliv, og vi skal give dem de bedst mulige vilkår for at omstille sig til den nye hverdag, siger fungerende erhvervsminister Dan Jørgensen (S).