Politiet mener, at de sigtede har fået tilsendt billederne fra andre eller har fundet dem selv via internettet og sociale medier, hvorefter de er blevet lagt i mapper på digitale platforme, der har fungeret som en form for »byttebørs«. Rejses der tiltale, vil sagen komme for retten i Hillerød. Foto Allan Nørregaard

100 borgere frygter at være udsat for deling af intime billeder

Nordsjælland - 19. august 2021 kl. 10:56 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen

I en sag, hvor en 26-årig mand ifølge politiets oplysninger har været administrator af et mappesystem, hvorfra der er blevet delt intime billeder af 887 borgere, er der kommet yderligere henvendelser til Nordsjællands Politi fra omkring 100 borgere, som er bekymrede for, om der var blevet delt billeder af dem i forbindelse med sagen.

I forvejen har Nordsjællands Politi sendt breve ud til alle de borgere, som tidligere er blevet identificeret som forurettede i sagen.

De 100 nye henvendelser er kommet siden juni.

- Det er helt forståeligt, at der er borgere, som er bekymrede for, om de også er blandt dem, der har fået delt billeder. Vi har kontaktet alle dem, som vi har identificeret, så har man ikke hørt fra os, kan man gå ud fra, at man ikke er blandt dem, som har fået delt billeder i denne sag, siger Kasper Guldager, politikommissær i Nordsjællands Politi.

De mange henvendelser har medført, at svartiden til de borgere, der er omfattet af sagen, er blevet længere end først antaget, men Nordsjællands Politi forsikrer, at alle, der har henvendt sig i sagen, nok skal få svar. Oprindeligt var planen, at alle 887 ville få svar her i august måned

Umiddelbart efter, at sagen kom til Nordsjællands Politis kendskab i maj 2020, blev billederne sikret som bevismateriale, hvorefter politiet anmodede de platforme, hvor billederne lå, om at sørge for, at billederne blev slettet.

Politiet efterforsker alle sagens forhold som blufærdighedskrænkelse. Hvis de implicerede borgere også ønsker, at den 25-årige retsforfølges for uberettiget deling af billeder, kan der også rejses tiltale for de forhold

Der er primært tale om private billeder af intim og seksuel karakter, og den nu 26-årige mand fra Hillerød er sigtet for blufærdighedskrænkelse samt uberettiget deling af billederne i den omfattende sag. Det vides ikke, hvordan han forholder sig til sigtelsen.

Når efterforskningen er afsluttet, bliver sagerne videregivet til anklagemyndigheden.