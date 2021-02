10 kolde værelser klar i stor skov

De ti nye hytter er bygget for de ekstra midler, der blev givet til friluftslivet i 202o - og de er nu alle klar til, at man kan tage ud og overnatte i skoven. Det skriver Naturstyrelsen på sin hjemmeside.

Shelterne kan ikke bookes, men indtages efter »først til mølle« princippet. Man må sanke træ i skovbunden, men vil man være sikker på at have et lille bål, så rådes man til at tage lidt brænde med selv.