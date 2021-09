En succesoplevelse for mig er, når en virksomhed her i forskerparken har succes. Hvis det går virksomhederne godt, så går det også os godt. Eller når en virksomhed er blevet så stor, at den bliver solgt og en founder casher ind big time. Det har vi også set nogle rigtig solide eksempler på, senest med Glycom, der blev solgt for 5,7 mia. kr. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

10 år i spidsen for forskerpark: Tilfældige møder skaber nye forretninger

Nordsjælland - 23. september 2021 kl. 16:23 Af Marianne Due Kontakt redaktionen

Nordsjælland: Der dufter af velbrygget kaffe, når gæsterne ankommer til receptionen hos DTU Science Park i Hørsholm, og en plakat i foyeren minder om at huske fredagsbaren. Der er mulighed for at slå sig ned med kaffen i havestolene udenfor, loungen indenfor eller ved det lange, smalle mødebord i barhøjde, for her er det meningen, at folk skal mødes og let falde i snak.

- Vi skal skabe de bedste rammer for vækst og innovation og et virkemiddel blandt mange er kaffebaren, siger adm. direktør Steen Donner, der markerer 10 år i spidsen for forskerparken med en jubilæumsreception den 24. september.

Fejres med keynote-talk Når DTU Science Park markerer direktør Steen Donners 10 års jubilæum fredag den 24. september, så sker det både med reception, netværk og et inspirationsoplæg. Dagens oplægsholder er associate professor og academic director Michelle Rogan fra afdelingen for strategi, entrepreneurship og innovation ved Imperial College Business School i London.

Michelle Rogan har forsket i, hvordan social kapital på individuelt og virksomhedsniveau påvirker iværksætteri og innovation og vil tale om corporate-startup collaboration, der handler om de strukturelle, organisatoriske og kulturelle forskelle, som etablerede virksomheder og startups møder, når de samarbejder.

Jubilæet fejres kl. 14.30-17.30 i Søhuset Konferencecenter, Venlighedsvej 10 i Hørsholm. Formet af karrieren Og hvordan gør man så det? Steen Donner kom til DTU Science Park med erfaringer fra Copenhagen Capacity, hvor han arbejdede med at tiltrække investeringer og arbejdspladser til hovedstaden, og før det var han afdelingsdirektør i Dansk Industri, hvor han rådgav mindre og mellemstore virksomheder om vækst og internationalisering.

- Min erhvervskarriere har formet mig. I DI handlede det om at hjælpe små og mellemstore virksomheder til international vækst, i Copenhagen Capacity om at udnytte de gode rammevilkår i Danmark til at tiltrække udenlandske investeringer og her i DTU Science Park arbejder vi på det nære og praktiske plan med at skabe de optimale rammer, så virksomheder kan koncentrere sig om det væsentlige. Vi tager os af alt det, der handler om drift af ejendomme med reception og mødelokaler, og så financierer vi det ved at stille infrastruktur til rådighed i form af adgang til laboratorier, testfaciliteter og endelig hjælper vi med, netværk, forretningsudvikling og tiltrækning af investeringskapital, siger Steen Donner.

Et par bump på vejen DTU Science Park er fordelt på to lokationer. Der er aktiviteter på DTUs campus i Lyngby og i det store naturskønne erhvervsområde, der i daglig tale er kendt som forskerparken i Hørsholm, og det var ikke en helt let opgave, som Steen Donner stod over for, da han kom til for ti år siden. Mange virksomheder var stadig mærkede af finanskrisen, så DTU Science Park i Hørsholm kunne på daværende tidspunkt bedst beskrives som en udlejningsvirksomhed og ikke en forskerpark. Opgaven for den nye direktør var at skabe en udviklingsstrategi for 2013-15, som trak virksomheden mere i retning af at være en forskerpark.

- Det var en ambitiøs strategi, der indeholdt mange af de initiativer om at styrke netværksindsatsen mellem virksomhederne og hjælp til forretningsudvikling i forhold til early stage-virksomheder, som vi har forfinet hen over de seneste ti år, fortæller Steen Donner.

- Men lige inden jul i 2012 får vi et pænt brev fra Dong Energy, det nuværende Ørsted om, at de opsagde deres lejemål her på Agern Alle 24 for at samle deres aktiviteter i Gentofte.

"Ønskescenariet er, når en virksomhed kommer ud af DTU, kommer i acceleratorprogram, flytter ud i Lyngby og hertil Hørsholm, hvor man har større faciliteter, og vi kan følge dem på deres vækstrejse. Det er en drømmerejse, når det sker."

Adm. direktør Steen Donner, DTU Science Park "Ønskescenariet er, når en virksomhed kommer ud af DTU, kommer i acceleratorprogram, flytter ud i Lyngby og hertil Hørsholm, hvor man har større faciliteter, og vi kan følge dem på deres vækstrejse. Det er en drømmerejse, når det sker." Farvel til den største lejer Den opsigelse betød, at DTU Science Park mistede sin største lejer og stod med 24.000 ledige kvadratmeter. Det tog fem-seks år at tiltrække nye virksomheder og få fyldt lokalerne op, der i dag også huser administrationen for DTU Science Park, som tæller 65 ansatte lige fra gartnere til facilitymanagere, receptionister, køkkenpersonale, forretningsudviklere og specialister.

- Men det har vist sig at være godt i forhold til at styrke communitiet her i forskerparken, for i stedet for en stor virksomhed har vi nu 40-50 små og mellemstore virksomheder i bygningen, og det har skabt et helt andet miljø. En stor virksomhed har jo ofte nok i sig selv, mens små og mellemstore virksomheder bruger faciliteterne og communitiet på en helt anden måde, siger direktøren.

I dag er DTU Science Park nemlig meget mere end en udlejningsvirksomhed, der stiller fysiske rammer til rådighed. Strategien om at skabe et stærkere samspil mellem DTUs forskere og virksomheder samt virksomhederne imellem har blandt andet resulteret i, at DTU Science Park er vært for to såkaldte accelleratorprogrammer, Danish Tech Challenge og Green Up Accelerator samt indgår i et internationalt netværk mellem ti tilsvarende iværksættermiljøer i Europa, hvor der blandt andet er fokus på »Internet of Things«. Aktiviteterne omkring forretningsudvikling omfatter også et mentorkorps på 125 mentorer, investormøder, hjælp til produktudvikling samt adgang til coaching med forretningsudviklere.

Den bedste hjælp - Vi har et erklæret mål om, at vi vil være det sted, hvor deep tech startups finder hen og får den allerbedste hjælp, siger Steen Donner og forklarer, at deep tech handler om virksomheder, som udspringer af forskningsideer og nye patenter.

- Det er forretningsideer, som det ofte tager lang tid at kommercialisere, fordi det koster mange penge, men når det lykkedes, så er det til gengæld forretninger, som gør noget godt for samfundet i form af for eksempel nye medikamenter, medicinsudstyr, der kan være med til at stille diagnoser eller ny grøn teknologi.

FAKTA DTU Science Park, Lyngby og Hørsholm består af 290 virksomheder, mere end 4.300 forskere, iværksættere, forretningsudviklere og ansatte

Udlejning af bygninger, laboratorier, prototypeværksted og testfaciliteter. Desuden kontorfællesskaber, fælles reception, adgang til mødelokaler og kantine.

Adgang til forretningsrådgivere.

Mentornetværk med 125 mentorer.

Faciliterer netværksaktiviteter i form af events, morgenmøder, fredagsbar, fundingbasar m.m.

Huser accelerations- og inkubationshuset Futurebox, hvor mere end 40 iværksættervirksomheder inden for deep tech har adgang til kontorpladser, rådgivning og investorer

Accelerationsprogrammer: Danish Tech Challenge, forløb for 20 hardware startup-virksomheder og GreenUP Accelerator, forløb for iværksættervirksomheder indenfor klimatech.

Internationalt samarbejde: DeepTech Alliance, der forbinder DTU Science Park med ni andre europæiske startup- og innovationsområder, som ligger tæt ved universiteter

Deep tech: Er ideer og produkter, der ofte bygger på et patent eller på viden udviklet af forskere. Det tilfældige møde Når man skal have de rigtige mennesker og virksomheder til at opdage hinanden, så gælder det om at skabe et miljø og nogle aktiviteter, hvor »tilfældige møder« kan opstå. Der er fælles morgenmad, gå-hjem-møder, fredagsbaren, den fælles kantine og god kaffe ikke bare for hyggens skyld.

- Når man taler om innovation, så taler man ofte om det tilfældige møde, hvor man møder et andet menneske, der tricker en idé. Den slags kan man ikke planlægge, men man kan skabe steder og situationer, hvor nye ideer og samarbejdskonstellationer opstår, og det er en vigtig del, af det vi gør, fortæller Steen Donner.

- Når en virksomhed får en vis størrelse, så er det ikke længere så vigtigt at netværke på denne måde, men indtil da, så betyder det meget at hente inspiration og hjælp udefra. Eller når man ved et møde fortæller, hvad man laver, og den anden siger, at det produkt kan vi hjælpe dig med eller måske medfører mødet en stor investering, fordi man lige har stået og talt med en investor. Han var ikke lige på udkig efter netop den virksomhed, og de var heller ikke ude for at møde ham, men han kunne se ideen. Det har vi flere eksemper på.

Lille, stor, større og grøn Statistikkerne fra DTU Science Park fortæller da også, at mere end 60 procent af virksomhederne kender hinanden og arbejder sammen. Det tal vil Steen Donner gerne have endnu højere op, for de små virksomheder, der opstår ud af forskningsmiljøet i Lyngby skal helst vokse sig så store, at de får brug for mere plads og rykker videre til Hørsholm. De kommende år vil derfor ikke kun handle om at få de tidlige iværksætterforretninger godt i gang men også om at skalere de nye virksomheder og om at forfølge høje ambitioner indenfor bæredygtighed. Og derfor har kaffebaren i receptionen en vigtig funktion.

- Vi har hentet inspiration til mange af de initiativer, som vi har sat i gang fra USA, bl.a. kaffebaren. Hver gang vi var rundt og besøge et iværksættermiljø sagde de allesammen: »It's all about the coffee«, så det tog vi også med os hjem, konkluderer Steen Donner.