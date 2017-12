- Min stemme blev ikke talt med

- Jeg stemte både til kommunevalget og til regionsrådsvalget. Og jeg kan efterfølgende konstatere, at den kandidat, jeg satte mit kryds ud for som personlig stemme til regionsvalget, ikke har fået en eneste stemme registreret på mit valgsted, siger Martin Elmegaard Mortensen, der er økonom og tidligere selv har stillet op til et regionsvalg i Nordjylland.

- Så jeg vil da mene, at jeg er i stand til at sætte et kryds korrekt inden for den boks på stemmesedlen, der er sat af ved hver kandidat , siger han.

- Jeg forventer ikke, at man skrider til omtælling eller erklærer valget ugyldigt. Min stemme ville, selvom om den var registreret korrekt, ikke flytte ved resultatet. Selvfølgelig kan der ske fejl. Men det er da ærgerligt, at når man nu har bevæget sig ned for at stemme, at man så kan konstatere, at ens stemme ikke er blevet talt med. Så det er mere en principiel sag, og for at markere, at de valgtilforordnede tæller mere omhyggeligt op næste gang, siger Martin Mortensen.