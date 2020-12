Jakob Bring Truelsen (th.) ses her sammen med Jakob Ellemann-Jensen, da Venstres formand sidste år var på besøg i Hillerød. Foto: Kim Rasmussen

- Det er ikke et nej tak til Inger, men et nej tak til Inger som næstformand

Nordsjælland - 30. december 2020 kl. 16:41 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen

- Det er en dybt ulykkelig situation.

Jakob Bring Truelsen, formand for Venstre i Hillerød og medlem af både Venstres forretningsudvalg og hovedbestyrelse, lægger ikke skjul på, at han ærgrer sig over de seneste dages drama i Venstre. Og at historien tilsyneladende gentager sig i partiet, der i sensommeren sidste år også var igennem lidt af et stormvejr, da Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen blev vraget som henholdsvis formand og næstformand.

- Men jeg synes faktisk, der er grund til at rose Jakob Ellemann-Jensen for at have løst situationen. Det nemmeste havde været bare at lade det passere, men han har i stedet skåret igennem og sagt: »Vi må løse det her, ellers kommer vi aldrig til at diskutere Venstres politik. Så kommer vi kun til at diskutere personer,« siger Jakob Bring Truelsen.

Lokalformanden fornemmer også en vis træthed blandt medlemmerne i partiet.

- Der er en kæmpe træthed af at tale om personer i stedet for politik. Men jeg synes egentlig også, der er en vis fasthed, der siger, at hvis det er det her, der står i vejen for, at vi kan tale politik, så må vi gøre op med det. Der ser jeg et anderledes Venstre end før Brejning (hvor skæbnemødet med Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen fandt sted, red.). Vi gør de rigtige ting nu for at få fokus tilbage på politik, siger Jakob Bring Truelsen.

Han ærgrer sig også over, at samarbejdsproblemer i partiets topledelse ifølge lokalformanden har efterladt indtryk af, at partiet har en uklar linje.

- Det er vi ikke tjent med, og jeg synes egentlig, vi har et meget klart politisk projekt. Der er ikke noget, der har ændret sig, og vi mener heller ikke noget nyt om udlændingepolitikken, lyder det fra Jakob Bring Truelsen, der derfor håber, at Inger Støjberg stadig kan finde sig til rette i Venstre.

- Det er mit håb, at Inger kan finde en plads i Venstre fremadrettet. Der er ikke nogen, der har talt om, at Inger skal smides ud af Venstre. Det her er et nej tak til Inger Støjberg som næstformand lige nu, men det er ikke et nej tak til Inger.

Når en markant politiker som Inger Støjberg trækker sig fra sin næstformandspost, giver det også genlyd i rækkerne lokalt. Derfor holder lokalafdelingen i Hillerød virtuelle medlemsmøder, så Venstres medlemmerne kan diskutere sagen grundigt igennem.

- Vi involverer vores medlemmer og giver dem mulighed for at diskutere situationen igennem. Det er klart, at når der sker noget med en profil som Inger Støjberg, giver det også anledning til, at nogle mennesker tænker: »Er det her det rigtige sted for mig at være?«.

Det er en fase, som vi skal igennem, og som vi kun kan løse ved at snakke om det. Og det gør vi så, fortæller Jakob Bring Truelsen, der nu ser frem til at få valgt en ny næstformand.

- Jeg håber, vi ligesom sidst, har et par stykker at vælge imellem. Vi har stolte traditioner for en god, demokratisk proces, siger han.