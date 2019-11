Tjenerindens mor fylder 80

At få - endnu et - internationalt gennembrud i en alder af 78 år og samtidig genopstå nærmest som rockstjerne med en 32 år gammel bog. Det er de færreste forfattere forundt.

Som et litterært og udogmatisk feministisk fyrtårn og en af verdens bedst sælgende forfattere er hun svær at komme udenom, når man taler om historier om det at være menneske.

Den dundrende succes for HBO-serien "The Handmaid's Tale" i 2017 bygger på Atwoods bog "Tjenerindens fortælling" fra 1985.

Hun bankede dermed igen lige ned i tidsånden med historien om et dystopisk Fremtids-USA. Her er kvinder reduceret til voldtagne fødemaskiner, og deres rettigheder knust af et pseudoreligiøst regime.

Med en ny amerikansk præsident ved roret i 2016 med et problematisk forhold til kvinder og med ønsker om at fjerne retten til abort fremstod Atwoods gamle bestseller pludselig mere aktuel end nogensinde.

Flere opfølgende sæsoner af tv-serien har fornyet opmærksomheden om hendes omfattende forfatterskab.

Hun har udgivet over 60 værker og modtaget striber af litterære priser.

For en måned siden fik hun den prestigefyldte Booker Prize for anden gang. Denne gang for sin opfølger til "Tjenerindens fortælling", "The Testaments", som udkom på dansk 14. november.

Opfølgeren er ifølge Atwood en advarsel om de totalitære tendenser, der vokser op kloden rundt lige nu. Hendes budskab er, at ingen tidligere fremskridt nogensinde må tages for givet.

Hun debuterede i 1964 med digtsamlingen "The Circle Game". Hendes første roman, "Den spiselige kvinde", kom få år efter. Derefter er det gået slag i slag.

Atwood voksede op i den canadiske ødemark, hvor faren studerede insekter. Børnene blev hjemmeskolede af moren, og Margaret blev en bogsluger. Først som otteårig flyttede de til Toronto, hvor Atwood bor den dag i dag.

Efter en vis tilpasning til civilisationen læste hun senere filosofi og litteratur på Harvard.

Men sammenstødet mellem vildmark og civilisation har siden spillet en central rolle i forfatterskabet.

Hun er i dag fortsat aktiv debattør i kampen mod klimaforandringer. Ifølge hendes hjemmeside også med en masse adfærdsregulerende greb i egen barm.