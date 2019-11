Mest en kamp for det almindelige

Her har instruktør Liv Helm og skuespiller og komponist Jeanett Albeck fortolket Suzanne Brøggers romaner og essays under overskriften "Lever du, som du i virkeligheden ønsker det?".

Et velkendt tema hos forfatteren, der fylder 75 år mandag den 18. november.

Hun debuterede i 1973 med "Fri os fra kærligheden", der som titlen antyder er et oprør mod ægteskabet og kernefamilien.

I stedet foretrak hun det vilde liv, hvor hun lod sig fotografere nøgen og skrev om orgier med både mænd og kvinder.

Det skabte på alle måder opmærksomhed. Suzanne Brøgger ramte ned i rødstrømpebevægelsen. Ikke bare med sine tekster, men i høj grad også ved at sætte sig selv på spil.

Den smukke kvinde, der gik med turban og malede øjnene sorte, gjorde det hele så eftertrykkeligt, at hendes person til tider er kommet til at overskygge forfatterskabet.

Selv har hun fortalt, at den myte, hun skabte, ikke handlede om hendes eget liv, men om andres drømme og forventninger til, hvem hun skulle være.

- Andres forventninger til mig har altid været til det store og vidunderlige. For mig selv har livet egentlig mest været en kamp for det almindelige, sagde hun i et interview i Politiken i 2006.

Det blev der plads til, da hun i en sen alder giftede sig med forfatter og lektor i dansk Keld Zeruneith, med hvem hun har datteren Luzia.

Familien slog sig ned i en nedlagt skole i Løve på Vestsjælland, hvor Suzanne Brøgger, i et værelse med udsigt til en nærliggende mose, siden har skrevet sine bøger.

Hun er selv mest glad for "Creme fraiche" fra 1978, hvor hun blandt andet beskriver sine første seksuelle erfaringer med en mange år ældre fransk diplomat.

"Tone", "Ja", "Jadekatten" og "Sølve" er andre kendte romaner.

Suzanne Brøgger blev født i København, men boede en del af sin ungdom i Bangkok, hvor hendes stedfar var udstationeret. Opvæksten har hun beskrevet som ustabil og forholdet til sin mor som meget problematisk.

Hun blev student fra Th. Langs Gymnasium i Silkeborg og læste siden russisk og fransk på Københavns Universitet.

Hun færdiggjorde aldrig studierne, men begyndte i stedet at skrive reportager til danske aviser og blade fra rejser i Mellemøsten, Vietnam og det daværende Sovjetunionen.

Mellemøsten er hun for nylig vendt tilbage til for at medvirke i et DR-program, der sendes senere denne måned. Sammen med journalist Puk Damsgård rejser hun til Syrien for at sætte fokus på kvinders vilkår, blandt andet i den berygtede al-Hol lejr.

Suzanne Brøgger har modtaget så mange priser, at det ikke giver mening at nævne dem alle. PH-prisen, De Gyldne Laurbær, Dansk Kvindesamfunds Mathildepris og Dansk Litteraturpris for Kvinder er blandt de store.