Hiphopperen med de mange navne

- Jeg har skiftet navn så mange gange, fordi jeg er vokset op i et kvarter, hvor alle havde kælenavne. Dengang havde jeg et stort temperament, så derfor begyndte mine venner at kalde mig Puffy, har han tidligere udtalt til Jet Magazine.

Mandag den 4. november fylder han 50 år.

Sean Combs er født i Harlem i New York, men voksede op i Mount Vernon, der ligger tæt på bydelen Bronx.

Han begyndte sin karriere hos det amerikanske pladeselskab Uptown Records i starten af 1990'erne.

Her steg han hurtigt i graderne og blev direktør. Men da han efter et par år fik fyresedlen, besluttede han at etablere sit eget pladeselskab kaldet "Bad Boy Entertainment".

I 1997 indledte Combs sin solokarriere, der med singlen "Can't nobody hold me down" hurtigt indbragte ham succes.

Singlen blev således nummer et på "Billboard Hot 100".

Hans debutalbum blev også en stor succes og opnåede platin syv gange. For at opnå platin en gang skal en plade sælges 80.000 gange.

Ud over at sætte sit præg på musikbranchen har Sean Combs udviklet en række produkter som vodka, parfume og modetøj inden for sport og fitness.

Sean Combs har fire børn. Tre af børnene har han med tidligere model og skuespiller Kim Porter, der døde i 2018.

Combs er i år nummer 28 på Forbes liste over bedst betalte kendisser i verden med en indtjening på 70 millioner dollar.