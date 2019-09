Forlæggeren Palle Fogtdal er død

Han blev født i Sakskøbing i 1931 og voksede op på Lolland, hvor han blev udlært boghandlermedhjælper.

Han fik dog selv brug for adskillige medhjælpere i sin karriere, hvor han som forlægger begyndte at lancere en lang række tidsskrifter og blade, hvor succeser som Madame og Foto-Magasinet blev fulgt op af den endnu større succes, Bo Bedre, i 1961.

Fogtdal stod bag udgivelsen af over 35 forskellige blad- og magasintitler i løbet af sin tid som forlægger, og det kom som endnu en stor overraskelse for branchen, da han solgte sit bladhus Fogtdal A/S til svenske Bonnier i 1983.

- Bladhuset var blevet for stort, og jeg havde en personlig midtvejskrise. Jeg besluttede derfor fremover kun at ville arbejde med noget, der talte til mit indre jeg. Pengene skulle ikke have lov at bestemme over mig, fortalte Palle Fogtdal til Ritzau tidligere.

Efter salget gik Palle Fogtdal ind i bogbranchen, hvor han udgav bøger om kunst, historie og fotografi. Sideløbende bestred han poster som bestyrelsesformand for bigrafen Grand og en bestyrelsesplads i Det Danske Filminstitut.

Han blev i slutningen af 1960'erne kendt for at redde det på det tidspunkt økonomisk trængte dagblad Information.

Palle Fogtdal valgte i 1968 at skyde penge i den skrantende avis med planer om at gøre dagbladet til en ugeavis, men da det ikke lykkedes, valgte Fogtdal noget overraskende at sælge avisen til medarbejderne for en slik.

- Jeg havde de nødvendige penge, og som født kværulant går jeg ind for det frie ord, fortalte forlæggeren til Ritzau.