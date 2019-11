En kontroversiel videnskabsmand

Det er svært ikke at have en mening om professor Peter Gøtzsche, for han deler i den grad vandene.

Han er også den videnskabsmand i Danmark, der har vakt mest debat.

Som da han for nogle år siden satte behandlingen af psykisk syge på dagsordenen ved at udtale, at medicin invaliderer og ødelægger mere, end den gavner.

Det vakte et ramaskrig blandt psykiatere og fik psykisk syge til at spørge, om de ville få det bedre uden.

Eller da han påviste, at lægemidler er den tredjestørste dræber - kun overgået af kræft og hjertesygdomme.

Omkring 3500 danskere dør hvert år som følge af deres medicinbrug, fordi medicin ofte slet ikke er så effektiv, som dem, der laver og sælger den, påstår.

Peter Gøtzsche grundlagde i 1993 Det Nordiske Cochrane Center på Rigshospitalet, som indsamler dokumentation for effekten af forskellige behandlingsformer.

Men efter 25 år blev han i 2018 ekskluderet fra International Cochrane og fyret fra sit job som direktør i Det Nordiske Cochrane Center.

Det skete efter uenigheder om hpv-vaccinen, hvor Peter Gøtzsche og andre kritiserede Cochrane-kolleger for at udelade studier og skadevirkninger.

Kort efter eksklusionen afleverede han et 27 sider langt forsvarsskrift til Rigshospitalet, hvor han blandt andet konkluderede, at fyringen handlede om "at gøre en vigtig og troværdig stemme tavs".

Ifølge Politiken hentede han næring til sin konklusion i det faktum, at sagen ikke kun involverede ham og hans arbejdsgiver, men også trak spor ind i Sundhedsministeriet.

Siden har han dannet sit eget institut, Institut for Videnskabelig Frihed, hvorfra han vil fortsætte "kampen for videnskabelig frihed og ytringsfrihed".

Det kritiske syn på medicinalindustrien blev grundlagt tidligt. Peter Gøtzsche, som oprindelig er uddannet biolog, blev som ung ansat i en virksomhed, som fremstillede astmamedicin og antibiotika.

Hans job var at besøge speciallæger og praktiserende læger og fortælle om de gavnlige virkninger.

Men han har siden fortalt, at arbejdet mest af alt bestod i at snøre lægerne i stedet for at oplyse dem.

I de otte år, han var ansat, uddannede han sig til læge.