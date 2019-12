Countrypigen er blevet superstjerne

Selv om hun fredag den 13. december blot fylder 30 år, er hendes musik blevet spillet på dansegulve og stuer i hele verden i næsten halvandet årti.

Som så mange andre amerikanske countrymusikere begyndte Taylor Swift sin karriere i byen Nashville.

Hver tirsdag kom den blot 14-årige Swift ind i musikstudiet efter skole og sang om, hvad der var sket i skolegården den dag.

Hun blev hurtigt tilbudt en pladekontrakt, men takkede nej. 14-årige Swift havde større ambitioner.

- Jeg følte oprigtigt talt, at jeg var ved at løbe tør for tid, sagde hun nogle år senere til The Telegraph.

Derfra gik det stærkt.

Mens hun stadig var 14 år, fik hun en kontrakt med musikgiganten Sony som pladeselskabets yngste musiker nogensinde.

Som 16-årig udgav hun sit debutalbum. Countrysangene røg på alverdens hitlister, og albummet var på den amerikanske Billboard 200-liste i 277 uger.

Siden da har hun udgivet seks album og et væld af hits som "Love Story", "I Knew You Were Trouble" og "Shake It Off".

Hendes hurtige og målrettede vej til verdenstoppen har været en indbringende affære.

I år viste en opgørelse fra Forbes, at hun tjente mest af alle kendisser fra sommeren 2018 til sommeren 2019.

Også målt på Grammy-priser er den snart 30-årige stjerne i verdenstoppen. Hun har fået 10 Grammy-priser. To af dem for bedste album.

Hun står på plakaten til næste års Roskilde Festival. Ved siden af musikere som Tyler the Creator, Thom Yorke og Thomas Helmig er hun indtil videre den danske festivals absolut største navn.