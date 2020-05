Zoopark er kendt for sin bestand af hvide tigre. Nu appellerer parken om hjælp. Foto: Bjørn Armbjørn

Zoopark i problemer: Søger om hjælp til at fodre dyrene

Næstved - 21. maj 2020 kl. 16:18 Af Kim Palm og Mia Than West Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Zoopark Sydsjælland, også kendt som Næstved Zoo, er løbet tør for penge.

- Nu er der ikke mere at hente og alt er drænet, skriver Zoopark i et Facebook-opslag, hvor de efterlyser donationer, så der er penge til at fodre dyrene.

- Da vores åbningsdag igen blev udskudt og vi ikke har modtaget nogen form støtte til foder, appellerer vi nu til vores følgere og gæster, om at støtte os i denne svære tid, skriver dyreparken, der i offentligheden er mest kendt for sine hvide tigre.

Stor økonomisk krise Ifølge Zoopark har dyreparken ikke fået nogen form for støtte fra hverken staten eller kommunen. Derfor råbes der nu om hjælp.

- Vi er i en stor økonomisk krise og har brug for al den støtte vi kan få, lyder appellen på Facebook, hvor dyreparken opfordrer velmenende dyrevenner til at donere større eller mindre beløb til fodring af dyrene.

Trods gentagne henvendelser, på telefon, mail og sms og personligt fremmøde, er det ikke lykkedes Sjællandske at komme i kontakt med dyreparken. Men veterinærchef hos Fødevarestyrelsen, Veterinær Øst, Birgit Henriksen forsikrer, at dyrene har det godt og ikke går rundt og sulter ude på Ålestokvej.

- Vi har netop været derude. Vores seneste besøg fandt sted 6. maj og der var ingen anmærkninger, siger Birgit Henriksen.

Hun påpeger samtidig at flere andre dyreparker, som f.eks Københavns Zoo og kæmpeakvariet Den Blå Planet, bruger lignende metoder i forsøget på at skaffe penge til driften under corona-nedlukning.

Uheld og skandaler Zoopark åbnede i 2007 under navnet Næstved Zoo og har siden åbningen været forfulgt af uheld og ramt af skandaler. Dyreparkens første indehaver Peter Bo Rasmussen trak overskrifter landet rundt, da han tilbød gæsterne at klappe tigrene. 1.000 kroner for 25 minutters samvær med de stribede rovdyr.

Det var nyt og temmelig kontroversielt. Senere samme år blev dyreparken ramt af en stor tragedie, da en tidligere ansat begik selvmord i tigerburet og blev fundet delvist ædt i buret.

Tragedierne kulminerede i 2011, hvor parkens stifter først skyder sin kæreste og derefter sig selv. Siden blev parken overtaget af Spookey Lambert, der også er kendt for flere sager om hæleri og nedgravning af døde dyr. Ifølge Zooparks hjemmeside er parken blevet renoveret i løbet af foråret, så dyrene har fået bedre forhold.

Igangsætter åbning Folketingets partier blev sent onsdag aften enige om at udvide genåbningens fase 2. Det betyder, at en lang række ting kan se frem til at åbne hurtigere.

Museer, teatre, kunsthaller, biografer, akvarier, zoologiske haver og botaniske anlæg får lov til at åbne straks.

Zoopark Sydsjælland har endnu ikke fastsat en dato for åbningen. På deres Facebook-side skriver de, at de vil igangsætte åbning og melde en ny dato ud snarest. De har stadig brug for støtte, til de er kommet ovenpå igen. Vil du støtte Zoopark kan du enten benytte MobilePay nummer 559045 eller indebetale penge på Reg. nr. 3409. Konto nr. 13006997.

