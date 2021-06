Se billedserie Spoocky Sébastian Lambert med kamelen Bent, der kvitterer med et ordentligt smækkys. Men både Bent og Spoocky kun godt bruge nogle flere gæster i Zoopark Sydsjælland. Foto: Kim Palm

Zoopark: Spoocky og Bent håber på flere gæster

Næstved - 29. juni 2021 kl. 15:51 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

Vi skal hilse fra Bent og sige, at han har det fint, men at han savner en kone.

Den 16 år gamle kamel i Zoopark Sydsjælland på Ålestokvej snuser nysgerrigt og hilser gæsterne med et mægtigt smækkys. Dem er der bare for få af - gæster altså. Ligesom de øvrige dyreparker er Zoopark fortsat ramt af kravet om negativ coronatest og det præger fremmødet denne sommer, hvor ejer Sebastian Spoocky Lambert og de øvrige ansatte ellers har brugt vinter og forår på at trimme parken, så den lille zoo fremstår indbydende for både børnefamilier og alle andre, der har lyst til at se glade dyr springe rundt i terrænet.

I mudder til knæene - I foråret gik vi i mudder til knæene, hvor vi byggede ud og etablerede nye stier, så folk i kørestole også kan besøge parken uden at komme galt af sted. Lige nu springer kænguru-ungerne ud af pungen, vi har fået nye gedekid og en masse andre sjove dyr, så kom bare forbi, lyder opfordringen fra Spoocky Sébastian Lambert, der kan se frem til en sæson uden corona-kompensation for tabte indtægter.

- Men vi har sparet sammen, så vi skal nok overleve, selvom det er tydeligt at se at kravet om negativ coronatest stadig afskrækker mange fra at besøge os. De synes simpelthen det er for besværligt og nu kan danskerne rejse ud i verden, så vi ved ikke rigtig hvad der venter os denne sommer, siger dyrepark-indehaveren.

De hvide tigre parrer sig Indenfor i den 85.000 kvadratmeter store dyrepark er der brugt kræfter og knofedt på at skabe en mere imødekommende reception - nu også med jungletema - og pavilloner og terrasser, hvorfra du kan se parkens hovedattraktion, de to hvide tigre, der lystrer navnene Elvis og Raja.

- De er i færd med at parre sig, så vi håber på et nyt kuld tigerunger næste år - og plads har vi nok af, siger Spoocky og peger stolt mod tigerburet, hvor de store kattedyr har masser af plads til at boltre sig på.

Bedre skiltning Sidste år blev legepladsen renoveret med ny hoppepude og nyt sand, men Zoopark lever stadig en noget tilbagetrukket tilværelse som turistattraktion. Ved rundkørslen er skiltet med Zoopark blevet fjernet og endnu ikke erstattet af et nyt.

- Men Næstved Turistforening har lovet at hjælpe os med et nyt skilt, så folk har chancen for at finde vej, siger Spoocky, der ellers ikke har ret meget at beklage sig over., Det skulle da lige være varmen og manglen på glade sommergæster. Men måske kommer de. Zoopark har i hvert fald gjort sig umage for at sikre især børnefamilier en glad dag i dyreparken.

- De eneste nye dyr vi skal have i år, det er flueben. Flueben ud for alle de ting, vi har fået fikset og det vi endnu mangler. Det skal nok blive godt igen, siger Spoocky, der har ejet Zoopark Sydsjælland siden 2010.

Og hvis du ligger inde med en ledig hunkamel, så må du gerne kontakte Zoopark Sydsjælland, så hankamelen Bent kan få sig en mage at more sig med.