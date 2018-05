Se billedserie Køberen af den fredede bygning fra 1795 er 28-årige Michael Immanuel Jebsen. Foto: Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Zobels luksusgods solgt - rigmand flytter ikke selv ind Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Zobels luksusgods solgt - rigmand flytter ikke selv ind

Næstved - 26. maj 2018 kl. 19:57 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I sensommeren 2017 døde rigmanden og tidligere administrerende direktør i Codan Peter Zobel. Nu er Bækkeskov Gods, nordøst for Tappernøje, der var hans bopæl fra 1995 og indtil han døde, solgt.

Køberen af den fredede bygning fra 1795 er 28-årige Michael Immanuel Jebsen. Han er søn af erhvervsmanden og milliardæren Hans Michael Jebsen, fjerde generation i den verdensomspændende handelsvirksomhed Jebsen & Co. Ltd., som har hovedsæde i Hong Kong. Her bor hele familien, og det bliver de ved med trods den nylige erhvervelse.

- Jeg er ansat som direktør, så jeg er ansvarlig for at stå for det og leje jorden ud. Så det er ikke noget, som sønnen tager sig af, siger Henrik Uldall Borch, direktør i det i januar stiftede selskab Bækkeskov Gods A/S, til BT.

Sjællandske har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Henrik Uldall Borch for at høre mere om, hvad planerne er med de 800 hektar jord - og ikke mindst selve godset, der har udsigt over Præstø Fjord.

Da Peter Zobel boede på godset, var det ene rum fyldt med jagttrofæer fra ture til Afrika. Der hang både en løve, et næsehorn og et væld af bukke som et tegn på rigmandens passion for at gå på jagt. Han jagede også i sin egen baghave, indtil lungesygdommen KOL begrænsede hans muligheder, så der er et rigt dyreliv på den tilhørende jord.

Peter Zobel købte Bækkeskov Gods for 50 millioner kroner for 23 år siden. Direktøren i det nye selskab vil ikke oplyse til BT, hvad prisen har været i denne omgang, men han siger, at det har været »en god handel«.

Ingen af Peter Zobels i alt fem nulevende børn har haft lyst eller økonomisk mulighed for at overtage godset, som var belånt for godt 100 millioner kroner.

Det var ellers et sted, som familien yndede at besøge. Da Sjællandske mødte Peter Zobel, kort inden hans 80 års fødselsdag i 2016, var den 24-årige søn Alexander Zobel på besøg.

- Jeg kommer en til to gange ugentligt. Det er altid rart at være hjemme, fortalte han dengang, ligesom han beskrev, hvordan godset var fyldt med minder fra barndommen; et hak i en dørkarm fra dengang, der blev leget vildt med sværd og så videre.

Selv om der nu kommer ny ejer af Bækkeskov Gods, fortsætter noget ved det gamle. Peter Zobel var hofjægermester, og det samme er Hans Michael Jebsen.

Familien Jebsen har ligeledes tætte bånd til kongehuset. Således er Hans Michael Jebsen gift med Desirée Jebsens - født som tysk rigsgrevinde af Schaffgotsch - og parret er gode bekendte med kronprinsparret.

Endelig vil nogen måske huske familien fra en DR-dokumentar om Herlufsholm Skole, hvor flere af Michael Immanuel Jebsens yngre søskende medvirkede. Nu ejer deres storebror Bækkeskov Gods, bare 15 kilometer derfra i fugleflugt.