ZBC-elever er raske og udensymptomer på corona-smitte

- Helt formelt ved vi det først torsdag aften klokken 21. Men eleverne udviser ingen tegn på symptomer og har i dag fået besked på at gå til deres egen læge for at få det endeligt afklaret, siger Michael Kaas-Andersen.

Reglerne foreskriver, at der skal gå 48 timer inden man kan erklæres helt rask og symptomfri, men foreløbig er der altså intet, der tyder på at de to ud af i alt 47 elever har været udsat for smitte.