Eleverne fik afbrudt deres studierejse i Seattle, da en far fra en værtsfamilie blev testet positiv for coronavirus. Privatfoto

ZBC: To elever i karantæne - resten begynder på mandag

I skole igen på mandag. Sådan lyder beskeden til 45 elever fra handelsgymnasiet ZBC i Næstved, der mandag brat fik afbrudt deres studietur i Seattle i det nordvestlige USA efter at en far fra en værtsfamilie blev konstateret smittet med corona-virus.

Sjællandske har talt med to af eleverne, der kontaktede redaktionen, mens de ventede på fly fra Paris. De ønsker at være anonyme, men siger de føler sig utrygge på grund af mangelfuld information om, hvordan de skal forholde sig efter at to af eleverne har opholdt sig i umiddelbar nærhed af den smittede familiefar fra værtsfamilien.

Michael Kaas-Andersen pointerer, at de to elever blev isoleret straks efter, at faderen i værtsfamilien blev testet positiv for coronavirus og at ZBC har rettet sig efter myndighedernes anbefalinger.