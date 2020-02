- Han er på tværs og for meget i forhold til de herskende normer i en kulturbranche, der er præget af konsensus og ensretning, lyder det blandt andet i begrundelsen for, at Søren Grinderslev modtager prisen. Foto: Jens Wollesen

Ytringsfrihedspris til Stram Kurs-politiker

Prisen hedder Guldhunden og er en statuette skabt af manden, der har lagt navn til komiteen, den svenske kunstner Lars Vilks. Han blev især kendt for at tegne Muhammed tilbage i 2007, og for præcis fem år siden var han formentlig målet for terrorangrebet på Krudttønden i København, hvor komiteen afholdt debatmøde.

I sin begrundelse lægger Lars Vilks Komiteen vægt på, at Søren Grinderslev er blevet ved med at ytre sine holdninger, selvom det har kostet ham livet på sociale medier, hvor han er helt udelukket fra Facebook og har fået lukket sin YouTube-kanal.

- Jeg bliver også censureret på YouTube, så nu har jeg ikke andet tilbage end at stille mig op på en ølkasse. Det er meget bekymrende i en tid, hvor al interaktion foregår på de sociale medier. Én ting er at være uenig, men det går bare ikke at holde hinanden ude i et demokratisk samfund. Det er jo direkte fascisme. De, der mener, at de er tolerante, er blevet det monster, de selv bekæmper.