Yderligere millionbesparelser aflyst på sundhedsområdet

Næstved - 10. september 2021 kl. 16:42 Af Jeppe Sahlholdt Kontakt redaktionen

Budgettet er lagt for Næstveds handicappede, ældre og psykiatriske patienter for 2022. Kommunen forventer at komme ud af 2021 med et lille plus i stedet for stort millionminus.

I juni ledte Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget i Næstved Kommune med lys og lygte efter mulige besparelser på sundhedsområdet, da der i 2022 så ud til at stå 5,5 millioner kroner i røde tal på bundlinjen.

Den 7. juni behandlede udvalget budgettet for første gang. Her blev byrådsmedlemmerne enige om at spare 1,5 millioner kroner på blandt andet en »harmonisering af BPA-ordningen« (borgerstyret personlig assistance red.). Her var en række borgere, som var begyndt på ordningen før 2003, blevet overkompenseret.

Desuden fandt man 750.000 kroner ved at droppe planerne, som tidligere er beskrevet i Sjællandske, om at rykke patienterne fra Munkebocentret til Næstved Sygehus' 11. etage. Yderligere en halv million kroner blev fundet ved at »sammenlægge enheder« på handicapområdet. Det hele fremgår af udvalgets referat fra den 7. juni.

Efter udvalgets spareøvelse havde kommunen stadig et underskud på 2,4 millioner kroner, fortæller udvalgsformand Michael Perch (S) til Sjællandske.

Derfor blev byrådets forligspartier i midten af august enige om at tildele sundhedsområdet 3 millioner kroner til budgettet for 2022, og dermed opnås der et lille overskud i budgettet på 600.000 kroner.

- Vi har i Næstved Kommune sparet 10 millioner kroner sammen fra nogle coronamidler, som vi har fået tilladelse til at overføre til andre områder. Vi har derfor prioriteret 3 millioner kroner til sundhedsområdet, hvilket vi er meget glade for, siger Michael Perch. Ifølge udvalgets mødereferat fra den 30. august har man nu forpligtet sig til nøje at granske udvalgets processer og procedurer for at kunne undgå de "tilbagevendende budgetoverskridelser".

Lange næser Udvalget satte tidligere på sommeren sin lid til økonomiaftalen for kommunerne i 2022, som kunne få stor betydning for udvalgets område.

Aftalen mellem Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen blev præsenteret i starten af juni - i dagene omkring spareøvelsen i byrådet blev gennemført. Den gav byrådsmedlemmerne i Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget lange næser, da der ikke var øremærket specielt mange penge til socialområdet.

- Jeg er virkelig skuffet over, at der ikke er et løft til handicapområdet. Nu må vi se, hvilke muligheder, der ellers er. Jeg håber ved Gud ikke, at vi bliver tvunget til at skære på den type kernevelfærd, sagde Michael Perch dengang til Sjællandske.

En kommunal læge Udvalget blev dengang præsenteret for i alt 13 besparelsesforslag, men som tidligere nævnt blev »kun« tre af forslagene stemt igennem. Heldigvis ser området ikke ud til at skulle gå igennem yderligere besparelser, da hullet nu er lukket frem mod 2022, fortæller Michael Perch.

En af besparelserne gik udover planerne om at rykke patienter fra Munkebocentret til 11. etage på Næstved Sygehus. Dér kommer de ikke alligevel, men kommunen har i stedet ansat en kommunal læge, som i samarbejde med Region Sjælland skal optimere plejningen på centret, fortæller Michael Perch.

- Vi er glade for at have ansat en kommunal læge, som kan trække på regionens kompetencer, og på den måde skabe endnu bedre betingelser for vores syge borgere, siger han.

