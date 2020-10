Workshops og børneværksted på Rønnebæksholm

Efteråret byder på en række aktiviteter på Rønnebæksholm - også for de mindste. Børneværkstedet, som er et samarbejde mellem Rønnebæksholm og Billedskolen Storstrøm, har blandt andet en ny kreativ opgave klar til alle besøgende.

Med udgangspunkt i den aktuelle udstilling »YOU ARE RIGHT HERE RIGHT NOW« zoomer opgaven ind på, hvordan materialer fra parken på Rønnebæksholm kan forvandle sig til kunstobjekter. Børneværkstedet er åbent i Kunsthallens åbningstid, som er torsdag til søndag fra klokken 12 til 17.