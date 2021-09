Se billedserie Gudrun Hasle arbejder blandt andet med de gode gamle kartoffeltryk. Pressefoto

Workshops: Ordblindhed bliver en magisk kraft

Næstved - 29. september 2021 kl. 17:00

Det var egentlig et tilfælde da kunstneren Gudrun Hasle opdagede, at hendes ordblindhed kunne bruges i en kunstnerisk sammenhæng.

Hun opdagede, at når man mødes af en tekst med stavefejl, skrevet på den måde, som en ordblind hører og ser for sig, tvinges man til at stoppe op og bruge tid på teksten. Eller på værket i Gudruns tilfælde.

Kunstnerisk virkemiddel Normalt vil de fleste afkode kunst og billeder på et splitsekund, men i mødet med Gudrun Hasles værker sætter ordblindheden en barriere op for forståelsen. Tiden sættes for en stund i stå, beskueren må sætte tempoet ned og gå ind i Gudruns verden. På den måde bliver ordblindheden en slags magisk kraft.

Det er den magiske kraft, vi gerne vil tænde for, når Næstved Bibliotek og Borgerservice og Rønnebæksholm inviterer til workshops for ordblinde med Gudrun Hasle.

Kartoffeltryk I workshoppen skal deltagerne skrive sætninger, der handler om ordblindhed og sprog. Sætningerne skal laves med kartoffeltryk på hvide bannere. Forløbet sluttes af med et kollektivt optog i Næstved fredag 8. oktober fra 16.00-17.00 for dem, der har lyst til at deltage.

Optoget begynder uden for Næstved Bibliotek ved den nye plads Dråben. De mest sigende tekster vil efterfølgende blive udstillet på Næstved Bibliotek.

Gratis at deltage Ordblindeugen indledes med en pop up workshop på Næstved Bibliotek til Kulturnatten fredag 1. oktober kl. 16-22, hvor man er velkommen til at kigge forbi.

Der holdes to ens offentlige workshops i forbindelse med Ordblindeugen i uge 40. De to workshops henvender sig til ordblinde i alle aldre og det er gratis at deltage. Der er plads til 20 deltagere på hver workshop, og man må meget gerne tage en ven, forældre eller bedsteforældre med. Der skal kun bookes billet til den, der skal deltage i workshoppen, ikke til eventuelle ledsagere. Første workshop foregår på Rønnebæksholm og Billedskolen søndag 3. oktober kl. 13-15. Tilmelding på www.roennebaeksholm.dk

Anden workshop er torsdag 7. oktober kl. 16-18 på Næstved Bibliotek. Tilmelding på www.naesbib.dk